Sorin Grindeanu, după ce a ieșit din sală la Congresul UDMR: Există un singur imn oficial, cel al României

Președintele Camerei Deputaților și președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat sâmbătă că a părăsit sala la Congresul UDMR în momentul în care a fost intonat Imnul Secuiesc, pentru că „din perspectiva României există doar imnul național oficial”.

El a adăugat că i-a mulțumit premierului Ungariei, Viktor Orban, pentru contribuția sa la aderarea României la Spațiul Schengen. i-a mulțumit premierului Ungariei, Viktor Orban, pentru contribuția sa la aderarea României la Schengen.

Liderul social-democrat a mai spus că a participat cu plăcere la evenimentul Uniunii și că discursul său a avut ca temă principală unitatea: „Eu ieri am vorbit la Congresul UDMR, unde am mers cu plăcere, despre unitate. Eu ieri, în discursul meu, am vorbit și am mulțumit premierului Viktor Orban pentru rolul pe care l-a avut anul trecut și pe care trebuie să îl recunoaștem cu toții, în intrarea României în Schengen”.

Grindeanu a amintit că Ungaria, în perioada în care a deținut președinția Consiliului UE, a susținut aderarea României la Spațiul Schengen.

„Să nu uităm că anul trecut, sub președinția Ungariei și sub presiunile pozitive puse de către Viktor Orban, noi am reușit să intrăm în Schengen, unde am fost ținuți la ușă vreo 13 ani”, a declarat acesta. Președintele interimar al PSD a spus că regretă faptul că, din tot contextul, presa și opinia publică au reținut doar momentul în care a ieșit din sală. „Îmi pare rău că doar această chestiune a fost subliniată”, a adăugat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a precizat că are relații de respect și prietenie cu mai mulți lideri ai Uniunii Democrate Maghiare din România, însă a subliniat ferm poziția sa privind simbolurile naționale. „Eu am foarte mulți colegi în UDMR pe care îi respect și am acest sentiment de prietenie, cum am și pentru președintele Kelemen Hunor, pentru Cseke Attila, pentru Tánczos Barna. Dar ieri am vorbit despre unitate. Iar unitate înseamnă că, din perspectiva României, există un singur imn oficial – cel al României”, a conchis Grindeanu.

Vineri, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a participat la Congresul UDMR, însă a părăsit sala în momentul în care a fost intonat Imnul Secuiesc, gest care a stârnit numeroase reacții în spațiul public.