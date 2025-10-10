Politica

Momentul în care Grindeanu părăsește sala Congresului UDMR. Ce i-a șoptit lui Bolojan. Avem imaginile

Momentul în care Grindeanu părăsește sala Congresului UDMR. Ce i-a șoptit lui Bolojan. Avem imaginileSursa foto: Captură video
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a părăsit sala în care are loc Congresul UDMR, în momentul în care se intona Imnul Secuilor. Grindeanu se afla în primul rând, alături de premierul Ilie Bolojan, liderul UDMR kelemen Hunor, și premierul Ungariei, Viktor Orban. Când a început Imnul Secuilor, Grindeanu i-a șoptit ceva lui Bolojan și a părăsit Sala. Hunor a rămas surprins, în timp ce Viktor orban nu a scguțat niciun gest.

Sorin Grindeanu nu și-a motivat gestul. În timpul discursului, Kelemen Hunor i-a transmis un mesj ironic. Acesta a spus că, începând cu Adrian Năstase toţi liderii social-democraţi au înţeles că maghiarii construiesc cu românii această ţară, printr-o colaborare bazată pe respect. ”Sper că vom continua colaborarea.

Cu PSD iarăşi avem o colaborare lungă şi, începând cu Adrian Năstase, toţi preşedinţii au înţeles că comunitatea noastră, comunitatea maghiară construim împreună cu românii această ţară. Sorin, îţi mulţumesc că eşti alături de noi la congresul nostru”, a declarat, vineri, Kelemen Hunor,îm discursul din deschiderea Congresului UDMR. kelemen a mai spus: „Astăzi nu trebuie să ai emoţii, urmează un alt congres unde poate că da. PSD se pregăteşte de alegeri şi sper că vom continua colaborarea de fiecare dată aşa cum am făcut de fiecare dată, aşa cum am fcut, bazat pe respect. Succes în Congfresul pe care urmează să-l organizaţi”.

Sorin Grindeanu a lăudat UDMR

Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor

Cel de-al 17-lea congres UDMR, la centru de evenimente Wild Hills din Juc-Herghelie, judetul Cluj, 10 octombrie 2025. Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru

La rândul său, Grindeanu a declarat că, deşi uneori pare că în coaliţie „se vorbeşte pe limbi diferite”, acest lucru nu se datorează partenerilor de la UDMR. „Uneori reuşim să ne încurcăm în traducere chiar fără ajutorul maghiarilor”, a adăugat liderul PSD, precizând că echilibrul între parteneri este esenţial și că deciziile nu trebuie luate pe baza unor accente autoritare sau impulsive, ci prin ascultarea tuturor opiniilor.

Grindeanu a amintit că aderarea României la Spaţiul Schengen s-a realizat în timpul preşedinţiei Ungariei la Consiliul Uniunii Europene și a mulţumit premierului Viktor Orban pentru sprijinul oferit. „Unitatea şi respectul reciproc sunt mai puternice decât diferenţele care ne pot separa”, a afirmat el, menţionând că acest exemplu demonstrează colaborarea constructivă dintre România și partenerii maghiari.

La Congresul UDMR de la Cluj sunt prezenţi premierul României, Ilie Bolojan, şi omologul său ungar, Viktor Orban. Președintele Nicușor Dan lipsește.

