Nicușor Dan, absent de la congresul UDMR. Grindeanu a ieșit din sală la „Imnul Secuilor”. Reacția lui Kelemen Hunor. Live Text

Cel de-al 17-lea Congres al UDMR a începu vineri la un centru de evenimente din Jucu-Herghelie, Cluj, reuniunea atrăgând aproximativ 1.000 de participanți. Congresul a început cu intonarea a trei imnuri: Imnul României, Imnul Ungariei și Imnul Secuiesc. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a părăsit sala la intonarea Imnului Ținutului Secuiesc. Președintele Nicușor Dan nu este prezent.

Printre primii invitați care au luat cuvântul s-au numărat deputatul Csoma Botond, lider al UDMR Cluj, și primarul Clujului, Emil Boc. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, urmează să prezinte raportul politic al organizației, iar Congresul va analiza și adopta un document strategic.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a transmis interimar al PSD, Sorin Grindeanu, că, încă de la mandatul lui Adrian Năstase, toți liderii social-democrați au înțeles importanța colaborării dintre maghiari și români pentru dezvoltarea țării.

„Cu PSD avem o colaborare lungă și, începând cu Adrian Năstase, toți președinții au înțeles că comunitatea noastră, comunitatea maghiară, construim împreună cu românii această țară. Sorin, îți mulțumesc că ești alături de noi la congresul nostru”, a declarat Kelemen Hunor, adresându-se lui Grindeanu.

În același discurs, liderul UDMR a făcut o glumă referitoare la viitorul congres al PSD: „Astăzi nu trebuie să ai emoții, urmează un alt congres unde poate că da.”

Kelemen Hunor a subliniat și importanța respectului în colaborarea dintre cele două partide: „PSD se pregătește de alegeri și sper că vom continua colaborarea de fiecare dată așa cum am făcut până acum, bazată pe respect. Succes în congresul pe care urmează să-l organizați.”

PSD urmează să își aleagă structurile de conducere într-un congres care încă nu are data stabilită cu exactitate.

La eveniment sunt prezenți premierul Ungariei, Viktor Orbán, premierului României, Ilie Bolojan, care este și președinte al PNL, a președintelui PSD, Sorin Grindeanu, a ministrului Economiei Radu Miruță și a deputatului USR Iulius Firczak, reprezentant al Grupului Minorităților Naționale din Parlament. De asemenea, au fost prezenți primarul Clujului Emil Boc și vicepremierul Ungariei, Semjen Zsolt, precum și lideri ai unor partide maghiare din Bazinul Carpatic.

Primarul Clujului a salutat alegerea Clujului pentru organizarea Congresului și a evidențiat realizările orașului. În discursul său, Boc a menționat: „Dacă azi ați venit destul de greu în trafic, prin sprijinul domnului Grindeanu și al domnului Bolojan, un tren metropolitan va ajunge aici.”

El a mulțumit Guvernului Bolojan pentru eforturile depuse, subliniind responsabilitatea liderilor politici în gestionarea viitorului României: „Nu trăim un moment ușor, dar un moment când niște oameni responsabili își asumă destinul României, tocmai pentru ca noi să avem un viitor.”

Premierul Ungariei a declarat, într-un interviu acordat postului public de radio Kossuth: „Noi, maghiarii, vrem să trăim în pace și cooperare cu vecinii noștri. Relațiile dintre cele două țări sunt atât de complexe încât este foarte dificil să ne imaginăm ceva mai complicat.”

Orbán a fost primul invitat care a sosit la eveniment, fiind întâmpinat de președintele UDMR, Kelemen Hunor, și salutat de liderii români Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu. Vicepremierul Tanczos Barna și-a făcut un selfie cu premierul ungar înainte de începerea oficială a Congresului.

Premierul ungar a ajuns la Cluj încă de miercuri seară. Înainte de Congres, el a petrecut într-un restaurant local, savurând vin și cântând alături de muzicanți un celebru cântec popular unguresc, a cărui traducere aproximativă este: „Noi nu plecăm de-aici”.

Orbán a fost cazat la Hotelul Vibre, pe strada Constantin Brâncuși, și a ieșit ulterior la Rhedey Cafe din Piața Unirii împreună cu însoțitorii săi. Momentele au fost postate pe contul său de TikTok, cu mesajul „Nu plecăm de aici!”.