Grindeanu, despre tăieri și cheltuieli: Ospătarii? Sunt încă în Guvern. La coaliție vin să ne aducă cafea și apă

Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a declarat duminică seară, la Antena 3 CNN, că reducerea excesului de personal din administrația publică trebuie făcută fără a afecta serviciile oferite cetățenilor. În discuție au fost aduse și cheltuielile de protocol din Guvern, pe care Executivul intenționează să le reducă semnificativ.

Întrebat despre perioada în care România era condusă de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, Grindeanu a afirmat că fostul guvern beneficia de o majoritate confortabilă, formată din PSD și PNL.

„Relația dintre ei doi a fost sinuoasă. La început foarte bună și pe final, așa cum știți, foarte proastă”, a explicat liderul social-democrat.

Grindeanu a mai spus că în România există unități administrative teritoriale, primării, cu un personal „excesiv de angajați”, dar că reducerea acestuia nu trebuie să afecteze modul în care cetățenii interacționează cu autoritățile.

„Toate aceste lucruri pot fi făcute prin reformă, nu prin concedieri. Ați dat mai devreme un exemplu cu Ordonanța 52. E exemplul perfect în care vii și faci prostește, ca niște idioți. Vii și reduci toate acele lucruri și de fapt tu blochezi tot. Pe care să vii tu, care ai promovat, și să ceri excepții pentru tine”, a spus Grindeanu.

Referindu-se la pachetul 3 de legi, liderul PSD a spus că acesta trebuie să fie „ultimul” și să includă atât măsuri de austeritate, cât și de stimulare economică. În caz contrar, există riscul ca o criză bugetară să se transforme într-o criză economică.

„Când pare că vorbești doar de reduceri, de dat oamenii afară, de chestiuni care câteodată nu sunt neapărat cele mai importante lucruri, dar dau bine la presă, dau foarte bine la presă, să spui despre numărul de ospătari din guvern”, a explicat Grindeanu, ironizând cheltuielile de protocol.

Jurnalista Oana Zamfir l-a întrebat și despre ospătarii de la Guvern: „Da, și vă mai spun ceva. Știți că în continuare sunt ospătarii acolo.” Când jurnalista a întrebat dacă sunt toți, liderul PSD a adăugat: „Nu știu, dar la coaliție vin ospătarii să ne aducă cafea și apă.”

Declarație face referire la cheltuielile cu protocol și personalul care deservește demnitarii. Șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, a declarat recent că Guvernul are o cheltuială fixă lunară de 80.000 de lei pentru opt ospătari și că, în medie, 300.000 de lei pe lună sunt cheltuiți doar pentru protocol.

Jurca a explicat că există obiceiul de a organiza mese după fiecare ședință de Guvern, dar că Executivul va reduce aceste costuri:

„Sigur, e nevoie ca fiecare cabinet să aibă posibilitatea să aibă o apă, o cafea, un ceai și, în același timp, am eliminat bufetul de după fiecare ședință de Guvern. Este clar că suntem atenți și la volumul de activități, acțiuni pe zona de protocol, dar un alt lucru foarte important de menționat, și s-ar putea să fie cu un impact mai mare decât volumul, numărul de mese pe care le organizăm, este faptul că majoritatea tarifelor pe care le avem pentru zona de protocol sunt, în principiu, cu 30% mai mari, în unele situații chiar și mai mult”