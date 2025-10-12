Grindeanu: Curtea Constituțională nu trebuie să decidă soarta Guvernului

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a declarat duminică seară, la Antena 3 CNN, că nu orice propunere a Guvernului sau a politicienilor trebuie să fie automat constituțională. El a precizat că nu este necesar ca Guvernul să pice de fiecare dată când Curtea Constituțională respinge o lege.

„Nu înseamnă că tot timpul dacă propui ceva, obligatoriu e constituțional și că trebuie să treacă de Curte. Păi atunci nu mai avem Curte Constituțională. Și (nu înseamnă) că de fiecare dată când Curtea Constituțională respinge câte o lege, trebuie să pice Guvernul”, a afirmat Grindeanu.

Declarațiile au fost făcute în contextul unei eventuale demisii a Executivului în cazul în care legea care reglementează pensiile magistraților ar fi respinsă la CCR.

Liderul interimar al PSD a mai spus că actuala coaliție guvernamentală funcționează și fără liderii săi, subliniind că există majoritate și fără anumite partide.

„Coaliția funcționează și cu Grindeanu și fără Grindeanu, și cu Bolojan și fără Bolojan, și cu Fritz și fără Fritz (...) Există majoritate și fără USR”, a adăugat Grindeanu.

Curtea Constituțională a fost sesizată de Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la legea privind pensiile magistraților și a amânat deja de două ori o decizie. Următorul termen a fost stabilit pentru 20 octombrie.

Mai mulți lideri politici, inclusiv premierul Ilie Bolojan, au afirmat că o eventuală respingere a legii de către CCR ar putea afecta susținerea și legitimitatea Guvernului.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că a văzut în permanență discuții în spațiul public legate de o eventuală demisie a sa, dar a precizat că în această perioadă se concentrează pe dezvoltarea României.

„Eu am spus și continui să spun că voi rămâne în această funcție atât cât voi putea face ceva relevant”, a precizat el pe 24 septembrie.