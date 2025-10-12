Ce va face Bolojan după ce nu va mai fi premier. Declarații la Zilele Orașului Oradea

Premierul Ilie Bolojan a participat duminică, în Piața Unirii, la festivitățile dedicate Zilei Orașului Oradea. Bolojan a declarat că îl îngrijorează lipsa de responsabilitate, tolerarea incompetenței și uneori lipsa de respect față de români și a precizat că, pe durata mandatului său, va face tot ce este posibil pentru binele țării și al orașului.

Premierul a vorbit despre istoria Oradiei și a României, cu recunoștință față de eroi și liderii Transilvaniei care au luat decizii importante în 1918. El a amintit de evenimentele din 12 octombrie 1918, când liderii comunității române din Oradea au adoptat decizii riscante pentru viața lor, menționând asasinatele lui Ioan Ciordaș și Nicolae Bolcaș la câteva luni după acest moment istoric.

„Oamenii care au condus comunitatea noastră au avut forța să ia decizii și această decizie a fost un element de bază a ceea ce s-a întâmplat ulterior în Parlamentul de la Budapesta, în negocierile de la Arad ale Consiliului Național Român, prin decizia sintetizată de Iuliu Maniu și prin ceea ce s-a întâmplat apoi la Alba Iulia”, a spus Bolojan.

Premierul a ținut să mulțumească locuitorilor care l-au votat de trei ori pentru funcția de primar: „Am fost de multe ori aici ca primar, dar astăzi vă vorbesc în calitate de prim-ministru. Dacă am ajuns prim-ministru, acest lucru se datorează orașului Oradea și oamenilor din acest oraș. Vă mulțumesc pentru că mi-ați făcut onoarea să mă votați de trei ori primar și pentru ceea ce ați realizat în toți acești ani în fabrici, companii publice, servicii publice, familii și comunități”, a spus Bolojan.

Premierul a precizat că această zi este și un moment de reflecție: „Trebuie să recunoaștem că uneori din interior ne-am făcut rău – prin lașitate, decizii greșite sau hoție. Aceștia sunt adevărații noștri dușmani. Pe mine nu mă îngrijorează ceea ce nu depinde de noi, ci ceea ce depinde de noi și uneori nu facem”, a adăugat Bolojan.

Bolojan a subliniat că dezvoltarea localităților depinde de evoluția întregii țări: „Cât voi sta în această funcție – o zi sau o lună –, voi face tot ce este posibil pentru țara noastră și pentru orașul nostru. Nu poate fi bine în Oradea sau în alte orașe dacă nu este bine în țară. Ca să ridicăm localitățile, trebuie să ridicăm țara”, a afirmat premierul. În încheiere, Bolojan a declarat că, după ce își va încheia mandatul, dorește să păstreze calitatea de cetățean: „Vreau să rămân cu această calitate și să mă pot uita oamenilor în ochi, știind că am făcut ceea ce trebuie, nu doar ceea ce dă bine”, a spus premierul.

Evenimentul a început cu primirea premierului, însoțit de comandantul Garnizoanei Oradea, lt-col. Vasile Simion, și onorul gărzii militare. Bolojan și oficialii locali – primarul Florin Birta, prefectul Marcel Dragoș, președintele CJ Bihor, Mircea Mălan și șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca – au asistat la intonarea Imnului Național și la o slujbă religioasă în fața statuii Regelui Ferdinand.

Primarul Florin Birta a amintit că 12 octombrie marchează două momente importante: semnarea Declarației de Independență a românilor din Transilvania în 1918 și eliberarea orașului Oradea în 1944. Edilul a vorbit și despre dezvoltarea orașului prin fonduri europene, investiții în infrastructură, sănătate, economie și educație.

După festivitate, oficialii s-au deplasat la casa avocatului unionist Aurel Lazăr, unde au depus coroane de flori, și apoi la statuia acestuia de pe strada Republicii, unde prorectorul Sorin Șipoș a susținut un scurt discurs despre viața și activitatea avocatului, urmat de depunerea altor jerbe de flori.