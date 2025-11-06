Sorin Grindeanu, declarații înaintea Congresului PSD: Mâine începem un nou capitol

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis, într-o postare pe Facebook, un mesaj înaintea congresului partidului programat vineri, anunțând un „nou capitol pentru Partidul Social Democrat și pentru România”. Sorin Grindeanu este singurul candidat înscris în cursa pentru președinția formațiunii.

”Mâine începem un nou capitol pentru Partidul Social Democrat şi pentru România. Un capitol bazat pe responsabilitate, unitate şi soluţii pentru români şi economia românească”, a transmis Grindeanu.

„Congresul PSD este despre recunoaşterea propriului drum şi despre aşteptările pe care fiecare membru al PSD le are de la conducerea celei mai mari forţe politice de centru-stânga din România. Şi, mai ales, despre ce aşteptă românii de la noi să livrăm în continuare: seriozitate, stabilitate şi viziune, în orice context!” a scris Grindeanu în postarea sa.

PSD va organiza vineri, la Romexpo, congresul formațiunii, iar Sorin Grindeanu este singurul candidat la președinție. Joi, Consiliul Politic Național al PSD se reunește la Vila Lac pentru a stabili ultimele detalii organizatorice și pentru a adopta modificările la Statutul partidului.

Grindeanu a propus renunțarea la definirea partidului ca „progresist”, precizând că PSD se reafirmă astfel ca un partid modern de centru-stânga, național și echilibrat, care promovează echitatea socială, solidaritatea și respectul pentru valorile democratice și religioase.