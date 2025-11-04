Grindeanu neagă existența unei decizii privind concedierea a 13.000 de bugetari: Nu am discutat așa ceva

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a clarificat marți seară că, în cadrul ultimei ședințe a coaliției de guvernare, nu s-a luat nicio decizie cu privire la restructurarea administrației publice sau la disponibilizarea a 13.000 de angajați din sectorul bugetar, așa cum s-a vehiculat în presă.

Întrebat ce hotărâri au fost adoptate concret, liderul social-democrat a precizat că discuțiile continuă, însă nu s-a ajuns la un acord final.

„Nu există ceva despre care să vă spun 100% că s-a luat decizie în coaliție astăzi. De aceea m-au mirat știrile pe care le-am văzut la vreo jumătate de oră după ce am ieșit din coaliție. Noi am spus următorul lucru și se spune acest lucru de vreo câteva săptămâni. Dacă vorbim de un pachet 3, trebuie să vorbim din administrația locală, în mod obligatoriu, PSD nu va accepta să discutăm doar de administrația locală, fără să discutăm de reduceri în administrația centrală. Și în al treilea rând, în mod obligatoriu trebuie să existe acel pachet de relansare economică. Astea sunt condiții pe care noi le-am spus de vreo lună și ceva - două”, a declarat Grindeanu la Antena 3.

Liderul PSD a infirmat informațiile apărute „pe surse” potrivit cărora ar fi fost stabilită reducerea a 13.000 de posturi din administrație, subliniind că un asemenea subiect nu a fost aprobat și nici măcar convenit la nivel de principiu.

„Ceea ce am văzut că s-a dat pe surse, că s-a ajuns la un agreement, că să dăm afară 13.000 de oameni, că asta înseamnă reformă în administrație, nu e cazul, nu am discutat așa ceva, nu s-a ajuns la această concluzie. Nu s-a luat nici o decizie legată de aceste lucruri în ședința coaliției de azi”, a precizat Grindeanu.

Chiar dacă nu s-a ajuns la un consens, Grindeanu a afirmat că s-au făcut pași înainte în privința discuțiilor legate de administrația locală și cea centrală, menționând că sunt încă detalii tehnice de clarificat.

„Sperăm de fiecare dată să ajungem la un punct de vedere comun, să înaintăm. Nu pot să spun că urmare a ședinței de azi n-am înaintat în discuții legate de administrația locală și administrația centrală. Există încă lucruri care trebuie să fie clarificate, de exemplu, pe administrația centrală, unde mai trebuie a se veni cu mențiuni pe unele ministere, astea sunt lucruri care nu pot fi închise așa, pe repede înainte și nu s-au închis”, a adăugat el.

În final, Grindeanu a subliniat că reformarea administrației publice nu trebuie redusă la disponibilizări, ci trebuie să vizeze modernizarea și eficientizarea sistemului.

„Să știți că reforma administrației locale nu înseamnă să dai oameni afară. Reforma administrației locale înseamnă să vorbești de comasări de localități, să vorbești de digitalizare, asta este reformă”, a concluzionat liderul PSD.