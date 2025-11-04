Politica

Coaliţia ar fi ajuns la un prim acord pentru reforma din administraţie. 13.000 de posturi ar urma să fie reduse

Comentează știrea
Coaliţia ar fi ajuns la un prim acord pentru reforma din administraţie. 13.000 de posturi ar urma să fie reduseSursa foto: INSTANT_GUVERN_CONF_BOLOJAN_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Din cuprinsul articolului

Noua ședință a Coaliției de guvernare s-a încheiat fără o decizie concretă în privința pensiilor speciale, în ciuda presiunii termenelor din PNRR. Pe de altă parte, potrivit surselor politice, coaliția ar fi ajuns deja la un acord pentru reforma administrației, care prevede o reducere medie de aproximativ 10%, care nu va viza doar disponibilizările de personal, ci și diminuarea cheltuielilor pentru bunuri și servicii.

Negocieri reluate pentru pensiile speciale

Surse politice au declarat că premierul Bolojan a sugerat deschiderea unor noi negocieri pe tema pensiilor magistraților, propunând o recalibrare a proiectului de lege. Una dintre variantele discutate ar prevedea menținerea plafonului de 70% din salariul net, dar cu o perioadă de tranziție extinsă la 15 ani. Cu toate acestea, Coaliția nu a ajuns la o decizie finală, iar problema rămâne una dintre cele mai dificile din agenda guvernamentală.

Subiectul este unul urgent, având în vedere că rezolvarea jalonului privind pensiile speciale din PNRR trebuie finalizată până la sfârșitul lunii noiembrie, pentru ca România să nu piardă peste 230 de milioane de euro. Curtea Constituțională a respins anterior legea, invocând neîndeplinirea procedurilor privind avizul consultativ al CSM.

Deși premierul Ilie Bolojan s-ar fi arătat dispus să renegocieze proiectul respins de Curtea Constituțională, discuțiile nu au dus la un acord final.

Autostrada Moldovei, tot mai departe de finalizare. Guvernul mută termenul pentru 2027
Autostrada Moldovei, tot mai departe de finalizare. Guvernul mută termenul pentru 2027
Fostul șef al SIE, Silviu Predoiu: Traian Băsescu, un lider puternic, dar cu al doilea mandat ratat. Exclusiv
Fostul șef al SIE, Silviu Predoiu: Traian Băsescu, un lider puternic, dar cu al doilea mandat ratat. Exclusiv

„Premierul Bolojan va merge în coaliție cu propuneri concrete, chiar și cu anumite ajustări atunci când vorbim de acea reformă a pensiilor magistraților”, a declarat Lucian Rusu, vicepreședinte al Senatului, la Digi24.

Dominic Fritz, Hunor Kelemen, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu

Liderii coaliției - Dominic Fritz, Hunor Kelemen, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu. Sursa foto: dreamstime.com

13.000 de posturi din administraţie ar urma să fie reduse

Pe masa Coaliției s-a aflat și reforma administrației publice, discutată de luni de zile fără o concluzie clară. Liderii ar fi convenit, în principiu, asupra reducerii cu 10% a posturilor din instituțiile centrale și locale. Potrivit discuțiilor, aproximativ 13.000 de funcții ocupate ar urma să fie eliminate din administrația locală, urmând ca măsura să fie aplicată diferențiat, în funcție de mărimea și nevoile fiecărei primării.

Tot o reducere de 10% ar fi vizată și pentru structurile din administrația centrală. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, are sarcina de a finaliza proiectul de lege în zilele următoare, astfel încât să poată fi aprobat în următoarea ședință a Coaliției.

Anumite domenii vor fi exceptate de la aceste măsuri, printre care Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naționale și sectorul educației, unde se confruntă în continuare cu un deficit de angajați.

Totodată, coaliția a decis ca, începând cu următoarea legislatură din 2028, numărul parlamentarilor să fie diminuat cu 10%. Există însă și județe care vor avea un număr mai mare de reprezentanți, proporțional cu creșterea populației, cum este cazul Ilfovului și al diasporei.

Întâlnire între Grindeanu și Bolojan, înaintea şedinţei

Înaintea reuniunii oficiale, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au avut o discuție privată de aproximativ o oră și jumătate, prima întrevedere directă de la momentul în care PSD l-a chemat pe premier în Parlament pentru explicații privind reducerea trupelor americane din România.

Premierul a confirmat ulterior că liberalii au discutat în Biroul Politic Național despre nevoia de a rezolva în cursul lunii noiembrie atât problema pensiilor speciale, cât și reforma administrației.

Coaliția urmează să se reunească din nou săptămâna viitoare, într-o încercare de a ajunge la un consens asupra celor două teme majore care blochează agenda guvernamentală.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:34 - Republica Moldova, capabilă să încheie negocierile de aderare până în 2028. Condiţiile Bruxellesului
19:26 - FCSB a pierdut definitiv procesul pentru marca Steaua. Talpan: E o victorie foarte mare
19:17 - Autostrada Moldovei, tot mai departe de finalizare. Guvernul mută termenul pentru 2027
19:09 - Catedrala Națională, nou motiv de iritare la Moscova. The Times vorbește despre „o competiție a puterii soft”
19:01 - Republica Moldova, campioană a progresului european. Chișinăul a înregistrat cele mai mari avansuri într-un singur an
18:54 - Cine este Roxana Rizoiu, propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului

HAI România!

România, între ciocanul rusesc și nicovala NATO
România, între ciocanul rusesc și nicovala NATO
Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
România se Retrage din Istorie
România se Retrage din Istorie

Proiecte speciale