Coaliţia ar fi ajuns la un prim acord pentru reforma din administraţie. 13.000 de posturi ar urma să fie reduse

Noua ședință a Coaliției de guvernare s-a încheiat fără o decizie concretă în privința pensiilor speciale, în ciuda presiunii termenelor din PNRR. Pe de altă parte, potrivit surselor politice, coaliția ar fi ajuns deja la un acord pentru reforma administrației, care prevede o reducere medie de aproximativ 10%, care nu va viza doar disponibilizările de personal, ci și diminuarea cheltuielilor pentru bunuri și servicii.

Surse politice au declarat că premierul Bolojan a sugerat deschiderea unor noi negocieri pe tema pensiilor magistraților, propunând o recalibrare a proiectului de lege. Una dintre variantele discutate ar prevedea menținerea plafonului de 70% din salariul net, dar cu o perioadă de tranziție extinsă la 15 ani. Cu toate acestea, Coaliția nu a ajuns la o decizie finală, iar problema rămâne una dintre cele mai dificile din agenda guvernamentală.

Subiectul este unul urgent, având în vedere că rezolvarea jalonului privind pensiile speciale din PNRR trebuie finalizată până la sfârșitul lunii noiembrie, pentru ca România să nu piardă peste 230 de milioane de euro. Curtea Constituțională a respins anterior legea, invocând neîndeplinirea procedurilor privind avizul consultativ al CSM.

Deși premierul Ilie Bolojan s-ar fi arătat dispus să renegocieze proiectul respins de Curtea Constituțională, discuțiile nu au dus la un acord final.

„Premierul Bolojan va merge în coaliție cu propuneri concrete, chiar și cu anumite ajustări atunci când vorbim de acea reformă a pensiilor magistraților”, a declarat Lucian Rusu, vicepreședinte al Senatului, la Digi24.

Pe masa Coaliției s-a aflat și reforma administrației publice, discutată de luni de zile fără o concluzie clară. Liderii ar fi convenit, în principiu, asupra reducerii cu 10% a posturilor din instituțiile centrale și locale. Potrivit discuțiilor, aproximativ 13.000 de funcții ocupate ar urma să fie eliminate din administrația locală, urmând ca măsura să fie aplicată diferențiat, în funcție de mărimea și nevoile fiecărei primării.

Tot o reducere de 10% ar fi vizată și pentru structurile din administrația centrală. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, are sarcina de a finaliza proiectul de lege în zilele următoare, astfel încât să poată fi aprobat în următoarea ședință a Coaliției.

Anumite domenii vor fi exceptate de la aceste măsuri, printre care Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naționale și sectorul educației, unde se confruntă în continuare cu un deficit de angajați.

Totodată, coaliția a decis ca, începând cu următoarea legislatură din 2028, numărul parlamentarilor să fie diminuat cu 10%. Există însă și județe care vor avea un număr mai mare de reprezentanți, proporțional cu creșterea populației, cum este cazul Ilfovului și al diasporei.

Înaintea reuniunii oficiale, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au avut o discuție privată de aproximativ o oră și jumătate, prima întrevedere directă de la momentul în care PSD l-a chemat pe premier în Parlament pentru explicații privind reducerea trupelor americane din România.

Premierul a confirmat ulterior că liberalii au discutat în Biroul Politic Național despre nevoia de a rezolva în cursul lunii noiembrie atât problema pensiilor speciale, cât și reforma administrației.

Coaliția urmează să se reunească din nou săptămâna viitoare, într-o încercare de a ajunge la un consens asupra celor două teme majore care blochează agenda guvernamentală.