Pensiile magistraților ar pune în pericol economia României. Grindeanu: „Pierdem 230 de milioane de euro”

România riscă să piardă sute de milioane de euro dacă nu adoptă rapid o lege nouă pentru pensiile magistraților, avertizeazăpreședintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Acesta susține că blocajele din Guvern și lipsa de reacție pot costa țara 230 de milioane de euro din fondurile PNRR, dacă situația nu este remediată până la finalul lunii noiembrie.

„România are nevoie de o lege nouă, pe legea pensiilor speciale ale magistraților și să nu pierdem 230 de milioane de euro. Nu vă supărați pe mine. Știți cât a însemnat suma sau cât înseamnă suma adunată pe CASS la mame pe an? 80 de milioane de euro. 80 de milioane de euro. Asta e de trei ori mai mult”, a declarat Sorin Grindeanu. El a subliniat că reforma este o urgență și că întârzierea procesului legislativ ar putea avea consecințe grave.

Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a evitat să intre în detalii tehnice legate de procentul de 70% aplicat pensiilor magistraților sau de durata perioadei de tranziție, argumentând că astfel de chestiuni trebuie analizate de specialiști. În opinia sa, o soluție realistă poate fi obținută doar prin implicarea experților și prin colaborarea tuturor partidelor politice, astfel încât reforma să fie una echilibrată și sustenabilă.

În cadrul unei vizite la Hunedoara, liderul PSD a criticat modul în care guvernul actual abordează temele sensibile, acuzând lipsa de dialog real și dezinteresul pentru problemele oamenilor. El a subliniat că o guvernare bazată exclusiv pe statistici și tabele nu poate răspunde nevoilor societății și că deciziile ar trebui fundamentate pe consecințele sociale ale acestora, nu doar pe considerente administrative sau de imagine.

Social-democratul a adăugat că o guvernare eficientă presupune comunicare constantă cu cetățenii și asumarea unui rol activ în identificarea soluțiilor reale. În opinia sa, politicile publice nu pot fi concepute „doar pentru a da bine la Bruxelles”, ci trebuie să răspundă nevoilor directe ale oamenilor, în spiritul unei guvernări responsabile și orientate către rezultate concrete.

Sorin Grindeanu le-a transmis partenerilor de coaliție un avertisment clar, subliniind că PSD rămâne un partener loial și serios, dar nu va tolera excluderea din procesul decizional. El a precizat că formațiunea din care face parte acționează întotdeauna cu responsabilitate și în interesul oamenilor, însă, atunci când propunerile sale sunt ignorate, știe să reacționeze ferm.

Liderul social-democrat a reamintit că aceeași hotărâre colectivă care a dus la formarea actualei coaliții poate fi oricând revizuită, dacă nu se respectă principiul colaborării și al respectului reciproc.

În continuarea mesajului său, Grindeanu a criticat conduita premierului Ilie Bolojan, sugerând că orgoliile personale nu pot înlocui actul real de guvernare. El a arătat că, atunci când deciziile sunt influențate de ambiții individuale, eficiența administrativă scade, iar buna funcționare a guvernului are de suferit.

„Niciodată, când încerci să conduci o comună, un oraş, un judeţ, o ţară, şi ceea ce te ghidează este orgoliul, nu vei reuşi să faci lucruri bune”, a spus social-democratul, adăugând că, în opinia sa, tocmai acest tip de abordare „pare să ghideze în prezent guvernul României, iar acest lucru nu e unul bun”.

Sorin Grindeanu a criticat lipsa de reacție a autorităților după anunțul privind reducerea efectivelor americane staționate în România, considerând tăcerea guvernului drept inacceptabilă. El a atras atenția că, deși subiectul are implicații majore pentru securitatea națională, executivul nu a oferit nicio explicație publică, deși românii au dreptul să fie informați cu privire la planurile care privesc apărarea țării.

Liderul social-democrat a reamintit că România este statul din Uniunea Europeană cu cea mai extinsă frontieră cu Ucraina, motiv pentru care transparența și comunicarea sunt esențiale. El a subliniat că prezența trupelor americane a reprezentat un sprijin strategic important în ultimii ani și a cerut guvernului să explice cum intenționează să mențină același nivel de cooperare și securitate. În opinia sa, lipsa unei poziții clare din partea autorităților denotă o guvernare lipsită de responsabilitate.

El a avertizat că România poate rata fondurile europene din PNRR dacă nu adoptă legea pensiilor magistraților până la 28 noiembrie. „Cum să-ţi pui problema ca în 28 noiembrie, fiindcă nu vrei să faci nimic, dar nimic la Guvern, pierzi vreo 230 de milioane de euro. Acea sumă pe care puteai să o tragi din PNRR şi pe care n-ar fi cum să o tragi, dacă vei continua pe aceeaşi cale, fiindcă nu vrei să faci legea pensiilor speciale la magistraţi”, a declarat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a criticat lipsa de reacție a Guvernului în privința legii declarate neconstituționale de Curtea Constituțională, acuzând executivul că ignoră termenele și riscă să piardă fonduri importante. „De 10 zile, Curtea Constituţională a spus că această lege e neconstituţională şi guvernul stă şi nu face nimic, iar în 28 noiembrie vine acel termen limită”, a declarat liderul PSD, subliniind că această inacțiune denotă „o abordare plină de orgoliu”.

El a mai precizat că, potrivit estimărilor Ministerului de Finanțe, statul a strâns doar „80 de milioane de euro din CASS-ul aplicat mamelor, veteranilor și deținuților politici”, în timp ce riscul pierderii a 230 de milioane din fonduri europene rămâne major.

Liderul social-democrat a adăugat că guvernarea actuală își demonstrează incoerența prin astfel de decizii, în care povara fiscală cade pe cetățeni, în timp ce oportunitățile de finanțare europeană sunt neglijate. „Cineva va trebui să plătească. Nu pui biruri pe români, dar când poţi să atragi banii europeni, stai şi te uiţi”, a avertizat Grindeanu, concluzionând că PSD „nu trebuie și nu va accepta” această atitudine pasivă față de fondurile europene și față de obligațiile asumate de statul român.