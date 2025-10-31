Social

Val de pensionări în magistratură. Nume din dosare celebre, pe listă. Nicușor Dan a semnat decretele

Val de pensionări în magistratură. Nume din dosare celebre, pe listă. Nicușor Dan a semnat decretele
Președintele Nicușor Dan a semnat vineri decretele de pensionare pentru 22 de magistrați, printre care se află și judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție, potrivit Administrației Prezidențiale.

Magistrații care ies la pensie

Printre magistrații pentru care președintele Nicușor Dan a semnat decretele de pensionare se numără:

  • Mihail Udroiu și Alexandra Iuliana Rus, judecători la Înalta Curte de Casație și Justiție, la data de 1 noiembrie 2025, respectiv 1 decembrie 2025;
  • Daniela Băloi, procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, la data de 1 noiembrie 2025;
  • Colonelul magistrat Gheorghe Prelipcean, procuror militar-șef al Serviciului de urmărire penală din Secția Parchetelor Militare, la data de 16 noiembrie 2025;
  • Adriana-Ligia Drăgan, prim-procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița, cu grad profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte, la data de 1 noiembrie 2025;
  • Cristina-Andra Cuzman (Curtea de Apel Timișoara), la data de 1 noiembrie 2025;
  • Cristina-Sorana Dumitrescu (Judecătoria Sectorului 5 București), la data de 1 noiembrie 2025;
  • Virginia-Mariana Dimitriu, judecătoare la Curtea de Apel Galați, la data de 1 decembrie 2025;
  • Felicia Marcu (Tribunalul Constanța), la data de 15 noiembrie 2025;
  • Demis-Marius Spărios (Curtea de Apel Brașov), la data de 1 noiembrie 2025;
  • Mihai Radu Roman (Judecătoria Buftea), la data de 1 decembrie 2025.

Alți magistrați care ies la pensie

Totodată, se retrage din activitate Ileana-Mihaela Ancuța, judecătoare la Curtea de Apel București, detașată la Consiliul Superior al Magistraturii și delegată ca șef al Serviciului de sinteze și pregătirea lucrărilor ședințelor Consiliului, la data de 1 noiembrie.

De asemenea, printre magistrații pensionați se află judecători și procurori din Sibiu, Brașov, Botoșani, Timișoara, Argeș, București, Iași, Constanța, Galați, Mediaș, Alba Iulia, Brăila, Ialomița, Vâlcea și Ploiești.

Majoritatea se retrag din activitate la 1 noiembrie

Majoritatea magistraților se pensionează la 1 noiembrie, însă datele de retragere din activitate diferă, unele ajungând până la 1 decembrie.

Măsura face parte din procesul obișnuit de reînnoire a corpului magistraților, dar apare într-un context marcat de discuții legate de predictibilitatea pensionărilor și de funcționarea sistemului judiciar din România.

