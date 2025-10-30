Social

BNR, achiziții de un milion de euro pentru pește, fructe de mare și legume. Cum se justifică instituția

Comentează știrea
BNR, achiziții de un milion de euro pentru pește, fructe de mare și legume. Cum se justifică instituțiaSursa foto: Inquam Photos / George Călin
Din cuprinsul articolului

În timp ce anunță noi scumpiri pentru români, Banca Națională a României cheltuie nu mai puțin de un milion de euro pentru fructe de mare, pește și legume, arată datele publicate chiar de instituție pentru licitația făcută. Reprezentanții instituției explică faptul că aceste achiziții sunt contracte cadru pe mai mulți ani și fac parte din cheltuielile curente ale băncii, destinate cantinei interne.

Potrivit informațiilor publicate, BNR a plătit 1.954.360 de lei pentru „pește proaspăt, congelat, fructe de mare și preparate din pește”, iar o altă licitație, în valoare de 3.593.820 de lei, a vizat „legume proaspete și conservate”, destinate unităților de tip restaurant și cantină care funcționează în cadrul instituției.

BNR susține că „sunt contracte curente, plătite pe măsură ce se consumă produsele”

Reprezentanții Băncii Naționale susțin că nu este vorba despre o cheltuială nejustificată, ci despre o achiziție planificată pentru o perioadă extinsă.

„Sunt contracte cadru pe mai mulți ani care se plătesc pe măsură ce se consumă produsele. Cei 2.000 de angajați își plătesc masa la cantină. Sumele respective sunt controlate de Curtea de Conturi. Sunt cheltuieli curente”, susține Dan Suciu, purtător de cuvânt al BNR, pentru Newsweek România.

Cum trăiesc copiii României fără internet, fără școală și fără șanse. Inegalitatea educațională, explicată cu date
Cum trăiesc copiii României fără internet, fără școală și fără șanse. Inegalitatea educațională, explicată cu date
Cum s-a produs singurul blackout din România. A provocat pierderi economice mai mari decât cutremurul din 1977
Cum s-a produs singurul blackout din România. A provocat pierderi economice mai mari decât cutremurul din 1977

Zece salarii compensatorii la pensionare pentru angajații BNR

Publicația notează și faptul că, potrivit contractului colectiv de muncă, angajații BNR primesc la pensionare 10 salarii compensatorii, în funcție de vechime. Printre cei care au beneficiat deja de acest bonus se numără guvernatorul Mugur Isărescu și prim-viceguvernatorul Florin Georgescu, care au încasat fiecare aproximativ 800.000 de lei, echivalentul a zece salarii nete.

Mugur Isărescu s-a pensionat în jurul anului 2016, când câștiga un salariu net anual de aproximativ 1.000.000 de lei, adică în jur de 80.000 de lei pe lună.

Banca Națională a României (BNR)

BNR. Sursa foto: Arhiva EVZ

Ce beneficii mai au angajații în cadrul instituției

Conform datelor citate de Newsweek, nivelul salarial din BNR diferă în funcție de funcție și responsabilitate. Un director poate ajunge la un salariu de până la 47.900 de lei, un șef de serviciu – la 29.000 de lei, un director de filială – la 18.000 de lei, iar un șef de birou – la aproximativ 18.000 de lei.

Prin contractul colectiv, angajații pot primi anual:

  • prime de până la 2,8 salarii nete lunare;
  • bonusuri de performanță, în funcție de evaluarea profesională;
  • sume din fondul de participare la profit, conform Legii nr. 312/2004;
  • indemnizații de pensionare, între 3 și 12 salarii de bază, în funcție de vechime;
  • ajutoare financiare pentru diverse evenimente familiale, precum nașterea copiilor sau sărbătorile de Crăciun.

Astfel, reprezentanții BNR susțin că toate aceste cheltuieli și beneficii se încadrează în regulamentele interne și în legislația în vigoare, fiind verificate periodic de Curtea de Conturi.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:59 - Cum trăiesc copiii României fără internet, fără școală și fără șanse. Inegalitatea educațională, explicată cu date
23:48 - Și maneliștii ascultă Holograf. Vocea lui Bittman e la modă
23:38 - BNR, achiziții de un milion de euro pentru pește, fructe de mare și legume. Cum se justifică instituția
23:25 - Cum s-a produs singurul blackout din România. A provocat pierderi economice mai mari decât cutremurul din 1977
23:14 - Dragoș Anastasiu, după numirea Oanei Gheorghiu în Guvern: „Va fi analizată cu lupa”
23:04 - Cupa României. UTA și Petrolul Ploiești au remizat, scor 1-1. Egal și în Botoșani - Farul. Rapid s-a distrat cu Dumbr...

HAI România!

Walter Mitty la Cotroceni sau triumful visului mediocru. Ipocrizia ca protocol social.
Walter Mitty la Cotroceni sau triumful visului mediocru. Ipocrizia ca protocol social.
De la Harpalete la BlackRock: Planul Ascuns al Globaliștilor
De la Harpalete la BlackRock: Planul Ascuns al Globaliștilor
ENEVO Group: drumul de la startup la cel mai mare contractor general în energie regenerabilă
ENEVO Group: drumul de la startup la cel mai mare contractor general în energie regenerabilă

Proiecte speciale