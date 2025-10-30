BNR anunță vremuri grele. Scumpirile vor continua să pună presiune pe buzunarele românilor în lunile următoare

Banca Națională a României (BNR) trage un semnal de alarmă în cel mai recent raport privind evoluția prețurilor. Instituția estimează că inflația a urcat în august la 9,85%, în principal din cauza majorării TVA-ului și a accizelor din vară, iar efectele acestor creșteri se vor resimți în economie cel puțin până la sfârșitul anului.

Documentul subliniază că valul de scumpiri „a fost determinat în mod clar de creșterea taxelor din vară”, precizând că „rata anuală a inflației a continuat să urce în luna august, până la 9,85 la sută, în principal ca urmare a implementării modificărilor fiscale în vigoare de la începutul lunii”. BNR arată că „creșterea cotelor TVA și a accizelor s-a reflectat în scumpiri generalizate la nivelul majorității segmentelor care compun coșul de consum”.

Conform raportului, aproximativ 85% din majorările de taxe s-au transpus rapid în costurile plătite de consumatori, adăugând aproape două puncte procentuale la rata totală a inflației.

Inflația de bază – care exclude energia, alimentele și alte prețuri volatile – a ajuns la 7,9%, un semn că scumpirile s-au extins în aproape toate sectoarele economiei. BNR explică această evoluție prin „transferul în prețuri al creșterii taxelor indirecte și menținerea costurilor interne ridicate, inclusiv cele salariale”.

În același timp, activitatea economică începe să dea semne de slăbiciune. Producția industrială a scăzut cu 2% față de luna precedentă, marcând a patra lună consecutivă de contracție. Consumul populației s-a redus cu aproape 4%, în condițiile în care salariul net real a fost mai mic cu 5% comparativ cu august 2024. Salariile din sectorul privat au crescut totuși cu 8,6% față de anul trecut, în timp ce în sectorul public au rămas aproape la același nivel.

Chiar dacă BNR a menținut dobânda-cheie la 6,5%, instituția anticipează că presiunile asupra prețurilor vor continua.

Raportul arată că inflația va atinge un vârf de 9,2% în septembrie și se va reduce doar ușor, la 8,8%, până la finalul anului — aproape dublu față de estimarea anterioară de 4,6%. Pe termen mediu, revenirea spre ținta de 2,5% este așteptată abia la finalul anului 2026.

Pentru a tempera scumpirile, banca centrală intenționează să mențină o politică monetară restrictivă, păstrând dobânzile la un nivel ridicat. Prin această măsură, creditarea devine mai costisitoare, cererea de bunuri și servicii se reduce, iar creșterea prețurilor încetinește.

BNR atrage atenția și asupra absorbției lente a fondurilor europene, care ar putea sprijini investițiile și menține economia pe creștere.

„O utilizare eficientă a acestor bani este crucială pentru relansarea investițiilor și pentru crearea de locuri de muncă durabile”, se arată în raport.

Instituția avertizează că birocrația și întârzierile administrative rămân un obstacol major în folosirea acestor resurse.

Pe lângă problemele interne, BNR semnalează și riscuri externe semnificative: „Incertitudini și riscuri însemnate la adresa economiei continuă să vină din mediul extern, în condițiile războiului din Ucraina și ale situației din Orientul Mijlociu, dar și ale tensiunilor comerciale globale”.

Banca Națională notează o ușoară depreciere a leului față de euro, dar în limite controlate, și avertizează că deficitul extern rămâne una dintre cele mai vulnerabile probleme ale economiei românești.

În concluzie, raportul BNR transmite un mesaj clar: România traversează o perioadă de tensiune economică, în care scumpirile, taxele majorate și consumul redus pun presiune atât pe populație, cât și pe stabilitatea financiară a țării.