Polițiștii din Bistrița-Năsăud anchetează imaginile compromițătoare cu primarul PSD din Livezile

Traian Simionca. Sursa foto: Facebook/Sustin Primarul Comunei Livezile
Polițiștii din Bistrița-Năsăud s-au autosesizat după apariția unor imagini în care un primar PSD din județ pare să agreseze sexual o femeie, chiar în biroul său, potrivit IPJ Bistriţa-Năsăud. Traian Simionca, edilul comunei Livezile, susține că fotografiile sunt false și au fost create cu ajutorul inteligenței artificiale.

Polițiștii din Bistrița-Năsăud s-au autosesizat

Polițiștii din Bistrița-Năsăud au anunțat că s-au sesizat din oficiu, iar în prezent fac cercetări sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistriţa.

„În această după-masă, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Bistriţa-Năsăud s-au sesizat din oficiu şi efectuează cercetări sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistriţa, cu privire la comiterea infracţiunilor de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri şi violarea vieţii private”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud.

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că ancheta se referă la imaginile în care apare primarul comunei Livezile, Traian Simionca.

Traian Simionca: Cel mai probabil e cineva care a vrut să îmi facă o farsă

În imaginile apărute în mediul online, primarul pare că ar agresa sexual o femeie despre care presa locală susține că ar lucra la Primăria Livezile. Scenele s-ar fi petrecut chiar în biroul edilului.

Traian Simionca a declarat, pentru publicația Bistrițeanul, că imaginile nu sunt autentice și au fost generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Am aflat de la dumneavoastră de acest lucru. Cel mai probabil e cineva care a vrut să îmi facă o farsă sau a vrut să mă denigreze folosind inteligența artificială și făcând poze trucate. Am contactat un avocat care să întreprindă toate demersurile legale ca să găsească vinovatul și care să plătească conform legii! Sunt un om care știe de glumă, dar totul are o limită în viața asta! Vinovatul va plăti scump!”, a spus acesta.

Reacția PSD Bistriţa-Năsăud

PSD Bistriţa-Năsăud a anunțat că a aflat despre situație din presă și de pe rețelele sociale, adăugând: „până la aflarea adevarului, orice am spune ar fi o interpretare care nu ar face bine nimănui”.

„Având în vedere că sunt familii implicate într-un subiect atât de sensibil, până la clarificarea acestei situaţii nu putem să spunem foarte multe. Aşteptăm concluziile autorităţilor şi susţinem derularea unei eventuale anchete corecte, transparente şi obiective”, a transmis organizaţia, într-un comunicat de presă.

