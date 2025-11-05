Înainte de participarea la Congres, Adrian Năstase trece în revistă ce-i lipsește PSD

Fostul președinte al PSD, Adrian Năstase, a explicat motivele participării sale la Congresul partidului, subliniind că gestul său nu este doar unul politic, ci o decizie de conștiință. Într-o postare pe blogul personal, Năstase afirmă că este momentul ca PSD să-și recâștige forța și claritatea care l-au făcut, de-a lungul istoriei, un pilon al stabilității și al echilibrului social.

„Participarea mea la Congresul PSD nu este doar un gest politic, ci o decizie de conștiință. Simt că trăim un moment important pentru partid și, mai ales, pentru România. Este timpul să redăm Partidului Social Democrat forța și claritatea care l-au făcut, de-a lungul istoriei, un pilon al stabilității și al echilibrului social”, a scris Năstase.

Fostul lider social-democrat a mai vorbit despre necesitatea unei refondări ideologice reale, care să reangajeze valorile fundamentale ale PSD în centrul acțiunii politice: „Trebuie să redescoperim esența noastră: un partid al oamenilor, al solidarității, al echității și al demnității. PSD trebuie să fie partidul tuturor generațiilor — un loc unde experiența se întâlnește cu energia tinerilor, unde trecutul se leagă firesc de viitor, iar dialogul dintre generații devine motorul progresului”.

El adaugă că, într-o lume în care diferențele sociale și economice se adâncesc, PSD trebuie să fie forța care unește societatea. „Un partid care vorbește despre echilibru, despre dezvoltare și despre o Românie demnă, respectată în Europa și în lume”.

Năstase atrage atenția asupra creșterii disparităților regionale și economice din România. „În ultimii ani, am văzut cum disparitățile regionale, economice și sociale s-au adâncit. Unele zone s-au dezvoltat, altele au fost uitate. Este momentul ca fiecare acțiune politică să fie ghidată de interesul național, de o viziune coerentă care să nu lase nicio regiune în urmă. România are nevoie de un proiect comun, iar PSD trebuie să fie forța care-l propune și îl duce la capăt”.

Fostul președinte a mai precizat că transformarea PSD nu poate fi realizată fără o reorganizare profundă a departamentelor partidului, care să funcționeze integrat și eficient: „Selecția oamenilor trebuie să se bazeze pe competență, merit și loialitate față de idealul comun, pentru că numai prin profesionalism pot reda încrederea oamenilor în politica social-democrată”.

Pentru ca PSD să fie relevant și convingător, Năstase consideră că partidul trebuie să înțeleagă cine este electoratul său țintă și care sunt nevoile reale ale oamenilor: „O stângă modernă în România nu se poate construi imitând modele ideologice occidentale, care, de multe ori, s-au îndepărtat de preocupările concrete ale cetățenilor. Mesajele noastre trebuie calibrate pornind de la valorile, tradițiile și interesele specifice ale societății românești — nu de la teme abstracte sau artificiale, care nu ating viața de zi cu zi a românilor”.

Năstase afirmă că social-democrația românească trebuie să fie ancorată în realitatea economică și socială a țării, concentrându-se pe locuri de muncă stabile, servicii publice decente și sprijin pentru tineri și vârstnici: „Aceste obiective pot fi atinse doar printr-un patriotism economic asumat-printr-o economie care să sprijine capitalul românesc, munca cinstită și producția internă, fără a exclude cooperarea europeană, dar având mereu în centru interesul național. Numai așa PSD poate redeveni un partid al speranței, un partid al tuturor generațiilor”.

Fostul a încheiat spunând că un partid puternic este acela care are oameni bine pregătiți în toate etapele, capabili să reprezinte interesele cetățenilor și să elaboreze politici publice solide: „Astăzi, rămânem la guvernare din responsabilitate, din nevoia de a asigura stabilitatea țării, într-un moment în care România se confruntă cu numeroase crize economice, sociale și geopolitice”.