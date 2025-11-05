Înainte de participarea la Congres, Adrian Năstase trece în revistă ce-i lipsește PSD
- Maria Dima
- 5 noiembrie 2025, 19:42
Fostul președinte al PSD, Adrian Năstase, a explicat motivele participării sale la Congresul partidului, subliniind că gestul său nu este doar unul politic, ci o decizie de conștiință. Într-o postare pe blogul personal, Năstase afirmă că este momentul ca PSD să-și recâștige forța și claritatea care l-au făcut, de-a lungul istoriei, un pilon al stabilității și al echilibrului social.
„Participarea mea la Congresul PSD nu este doar un gest politic, ci o decizie de conștiință. Simt că trăim un moment important pentru partid și, mai ales, pentru România. Este timpul să redăm Partidului Social Democrat forța și claritatea care l-au făcut, de-a lungul istoriei, un pilon al stabilității și al echilibrului social”, a scris Năstase.
Adrian Năstase: PSD are nevoie de o refondare ideologică
Fostul lider social-democrat a mai vorbit despre necesitatea unei refondări ideologice reale, care să reangajeze valorile fundamentale ale PSD în centrul acțiunii politice: „Trebuie să redescoperim esența noastră: un partid al oamenilor, al solidarității, al echității și al demnității. PSD trebuie să fie partidul tuturor generațiilor — un loc unde experiența se întâlnește cu energia tinerilor, unde trecutul se leagă firesc de viitor, iar dialogul dintre generații devine motorul progresului”.
El adaugă că, într-o lume în care diferențele sociale și economice se adâncesc, PSD trebuie să fie forța care unește societatea. „Un partid care vorbește despre echilibru, despre dezvoltare și despre o Românie demnă, respectată în Europa și în lume”.
„Selecția oamenilor trebuie să se bazeze pe competență”
Năstase atrage atenția asupra creșterii disparităților regionale și economice din România. „În ultimii ani, am văzut cum disparitățile regionale, economice și sociale s-au adâncit. Unele zone s-au dezvoltat, altele au fost uitate. Este momentul ca fiecare acțiune politică să fie ghidată de interesul național, de o viziune coerentă care să nu lase nicio regiune în urmă. România are nevoie de un proiect comun, iar PSD trebuie să fie forța care-l propune și îl duce la capăt”.
Fostul președinte a mai precizat că transformarea PSD nu poate fi realizată fără o reorganizare profundă a departamentelor partidului, care să funcționeze integrat și eficient: „Selecția oamenilor trebuie să se bazeze pe competență, merit și loialitate față de idealul comun, pentru că numai prin profesionalism pot reda încrederea oamenilor în politica social-democrată”.
Ce le lipsește social-democraților
Pentru ca PSD să fie relevant și convingător, Năstase consideră că partidul trebuie să înțeleagă cine este electoratul său țintă și care sunt nevoile reale ale oamenilor: „O stângă modernă în România nu se poate construi imitând modele ideologice occidentale, care, de multe ori, s-au îndepărtat de preocupările concrete ale cetățenilor. Mesajele noastre trebuie calibrate pornind de la valorile, tradițiile și interesele specifice ale societății românești — nu de la teme abstracte sau artificiale, care nu ating viața de zi cu zi a românilor”.
Năstase afirmă că social-democrația românească trebuie să fie ancorată în realitatea economică și socială a țării, concentrându-se pe locuri de muncă stabile, servicii publice decente și sprijin pentru tineri și vârstnici: „Aceste obiective pot fi atinse doar printr-un patriotism economic asumat-printr-o economie care să sprijine capitalul românesc, munca cinstită și producția internă, fără a exclude cooperarea europeană, dar având mereu în centru interesul național. Numai așa PSD poate redeveni un partid al speranței, un partid al tuturor generațiilor”.
„România se confruntă cu numeroase crize”
Fostul a încheiat spunând că un partid puternic este acela care are oameni bine pregătiți în toate etapele, capabili să reprezinte interesele cetățenilor și să elaboreze politici publice solide: „Astăzi, rămânem la guvernare din responsabilitate, din nevoia de a asigura stabilitatea țării, într-un moment în care România se confruntă cu numeroase crize economice, sociale și geopolitice”.
