Politica

Primarul PSD din Livezile, în imagini controversate în care apare agresând o angajată. Edilul susține că pozele sunt generate de AI

Comentează știrea
Primarul PSD din Livezile, în imagini controversate în care apare agresând o angajată. Edilul susține că pozele sunt generate de AITraian Simionca. Sursa foto: Facebook/Sustin Primarul Comunei Livezile
Din cuprinsul articolului

Fotografii cu primarul comunei Livezile, Traian Simionca, au devenit virale în ultimele ore, după ce în imagini acesta pare că agresează sexual o femeie. Edilul neagă acuzațiile și susține că pozele sunt false, realizate cu inteligență artificială, fiind victima unei farse, potrivit publicației Bistrițeanul.

Pozele, distribuite chiar de primar pe WhatsApp

Potrivit publicației locale, imaginile ar fi fost distribuite chiar de primarul Traian Simionca pe WhatsApp, cel mai probabil din greșeală. El ar fi postat la „stare” mesajul „partidă de amor”, împreună cu fotografiile respective, care ulterior au fost răspândite pe rețelele de socializare.

Scenele surprinse în fotografiile contestate de primarul Traian Simionca par să fi fost realizate în sediul Primăriei Livezile, chiar în biroul acestuia.

Traian Simionca: Imaginile sunt trucate

În replică, Traian Simionca a declarat pentru publicația Bistrițeanul că imaginile sunt trucate și că intenționează să apeleze la un avocat.

Rețeaua Bogos în stenograme: Două piese conduc România, una l-a pus pe Nicușor Dan
Rețeaua Bogos în stenograme: Două piese conduc România, una l-a pus pe Nicușor Dan
Interceptări DNA. Călin Georgescu ar fi fost ajutat de o rețea de influență să obțină un job fals, pentru a putea părăsi țara
Interceptări DNA. Călin Georgescu ar fi fost ajutat de o rețea de influență să obțină un job fals, pentru a putea părăsi țara

„Am aflat de la dumneavoastră de acest lucru. Cel mai probabil e cineva care sau a vrut să îmi facă o farsă sau a vrut să mă denigreze folosind inteligența artificială și făcând poze trucate. Am contactat un avocat care să întreprindă toate demersurile legale ca să găsească vinovatul și care să plătească conform legii! Sunt un om care știe de glumă, dar totul are o limită în viața asta! Vinovatul va plăti scump!”, a spus acesta.

Purtătorul de cuvânt: „Ne putem sesiza doar dacă persoana vătămată face plângere”

HotNews l-a contactat pe președintele PSD Bistrița, Radu Moldovan, care a recomandat să fie discutat subiectul cu purtătorul de cuvânt al organizației locale.

Cel din urmă a explicat că „fără o plângere prealabilă a persoanei”, nu se va autosesiza. „E la plângere. Ne putem sesiza doar dacă persoana vătămată face plângere”, a spus purtătorul de cuvânt.

Traian Simionca (PSD) se află la al patrulea mandat consecutiv în fruntea comunei Livezile. La alegerile din 2024, el a obținut aproximativ 90% din voturi.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:16 - Rețeaua Bogos în stenograme: Două piese conduc România, una l-a pus pe Nicușor Dan
19:08 - Nu se mai pot cumpăra petarde și artificii pe persoană fizică
19:00 - Ramona Olaru, singură de ani întregi. De ce nu și-a găsit jumătatea
18:51 - Interceptări DNA. Călin Georgescu ar fi fost ajutat de o rețea de influență să obțină un job fals, pentru a putea păr...
18:40 - Google reinventează aplicația Maps. Introduce navigarea cu ajutorul AI și comenzi vocale
18:33 - Aeroportul Chișinău asigurat cu kerosen până la sfârșitul lunii. Autoritățile analizează scenarii alternative Video

HAI România!

Un comunist, primar la New York. Hai LIVE cu Turcescu
Un comunist, primar la New York. Hai LIVE cu Turcescu
Moartea doctoriţei din Buzău şi o altă variantă decât cea oficială
Moartea doctoriţei din Buzău şi o altă variantă decât cea oficială
România, între ciocanul rusesc și nicovala NATO
România, între ciocanul rusesc și nicovala NATO

Proiecte speciale