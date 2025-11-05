Primarul PSD din Livezile, în imagini controversate în care apare agresând o angajată. Edilul susține că pozele sunt generate de AI

Fotografii cu primarul comunei Livezile, Traian Simionca, au devenit virale în ultimele ore, după ce în imagini acesta pare că agresează sexual o femeie. Edilul neagă acuzațiile și susține că pozele sunt false, realizate cu inteligență artificială, fiind victima unei farse, potrivit publicației Bistrițeanul.

Potrivit publicației locale, imaginile ar fi fost distribuite chiar de primarul Traian Simionca pe WhatsApp, cel mai probabil din greșeală. El ar fi postat la „stare” mesajul „partidă de amor”, împreună cu fotografiile respective, care ulterior au fost răspândite pe rețelele de socializare.

Scenele surprinse în fotografiile contestate de primarul Traian Simionca par să fi fost realizate în sediul Primăriei Livezile, chiar în biroul acestuia.

În replică, Traian Simionca a declarat pentru publicația Bistrițeanul că imaginile sunt trucate și că intenționează să apeleze la un avocat.

„Am aflat de la dumneavoastră de acest lucru. Cel mai probabil e cineva care sau a vrut să îmi facă o farsă sau a vrut să mă denigreze folosind inteligența artificială și făcând poze trucate. Am contactat un avocat care să întreprindă toate demersurile legale ca să găsească vinovatul și care să plătească conform legii! Sunt un om care știe de glumă, dar totul are o limită în viața asta! Vinovatul va plăti scump!”, a spus acesta.

HotNews l-a contactat pe președintele PSD Bistrița, Radu Moldovan, care a recomandat să fie discutat subiectul cu purtătorul de cuvânt al organizației locale.

Cel din urmă a explicat că „fără o plângere prealabilă a persoanei”, nu se va autosesiza. „E la plângere. Ne putem sesiza doar dacă persoana vătămată face plângere”, a spus purtătorul de cuvânt.

Traian Simionca (PSD) se află la al patrulea mandat consecutiv în fruntea comunei Livezile. La alegerile din 2024, el a obținut aproximativ 90% din voturi.