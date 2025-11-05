Roxana Rizoiu, propusă pentru funcția de Avocat al Poporului, l-a împrumutat pe Nicușor Dan cu 120.000 de lei în campanie

USR a anunțat marți că o susține pe Roxana Rizoiu, specialistă în drepturile omului, pentru funcția de Avocat al Poporului. Numele acesteia apare și în declarația de avere a președintelui Nicușor Dan, unde figurează un împrumut de 120.000 de lei acordat pentru campania sa la alegerile prezidențiale din acest an.

Roxana Rizoiu se numără printre susținătorii care au contribuit financiar la campania candidatului independent. Conform explicațiilor oferite anterior de Nicușor Dan, o parte dintre donatori au fost de acord ca identitatea lor să fie făcută publică, în timp ce alții au preferat să rămână anonimi.

Cei care au împrumutat candidați care au depășit pragul electoral își vor recupera sumele investite, conform legislației electorale.

Avocatul Adrian Toni Neacșu a atras atenția, într-o postare publică, asupra faptului că Roxana Rizoiu, nominalizată de USR pentru funcția de Avocat al Poporului, figurează ca magistrat pensionat cu pensie specială și totodată ca donator al campaniei electorale a lui Nicușor Dan, suma declarată fiind de 120.576 de lei, potrivit datelor Autorității Electorale Permanente.

Neacșu a precizat marți, pe Facebook, că propunerea pentru această funcție aparține USR, în baza algoritmului politic stabilit în Parlament, și că „probabil doamna Roxana Rizoiu va fi numită de coaliția parlamentară fără prea mari emoții”.

El a adăugat că, deși o apreciază pentru pregătirea sa profesională, consideră necesar ca publicul să fie informat cu privire la două elemente esențiale legate de această numire: „Doamna Rizoiu este magistrat asimilat, pensionată la 50 de ani și beneficiară a unei pensii speciale, deși USR s-a pronunțat constant împotriva acestora. În al doilea rând, este unul dintre finanțatorii campaniei prezidențiale a domnului Nicușor Dan, cu suma de 120.576 de lei”, a subliniat avocatul.

Potrivit comunicatului USR, Roxana Rizoiu nu este membră de partid și are o experiență vastă în apărarea drepturilor omului, inclusiv în fața Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO). După absolvirea Facultății de Drept a Universității din București în 1997, a intrat prin concurs în cadrul Ministerului Justiției, unde a activat în Direcția Agentului Guvernamental pentru CEDO.

A deținut două mandate de Agent Guvernamental al României la CEDO, în Ministerul Justiției (2000–2002) și în Ministerul Afacerilor Externe (2004–2005). În această perioadă, a coordonat apărarea statului român în fața Curții Europene, participând la audieri și proceduri internaționale.

Între 2007 și 2022, Roxana Rizoiu a fost formator la Institutul Național al Magistraturii (INM), unde a condus catedra de Drepturile Omului și a fost aleasă timp de cinci mandate în Consiliul Științific al INM.

Din 2023, ocupă funcția de director pentru managementul cunoașterii și dezvoltare profesională într-o societate de avocatură privată.

În prezent, funcția de Avocat al Poporului este deținută de Renate Weber, aflată la final de mandat.