Controverse aprinse pe tema noii legi a pensiilor private. Avocatul Poporului acuzat de interpretare greșită

La 17 ani după introducerea sistemului de pensii administrate privat, noua lege privind plata pensiilor private a reaprins dezbaterile dintre instituții și experți. Actul normativ, adoptat miercuri de Parlament, aduce schimbări importante în modul de plată al pensiilor și redefinește rolul statului în raport cu fondurile din Pilonul II și III.

Renate Weber, Avocatul Poporului, a provocat reacții aprinse după ce a afirmat că fondurile de pensii private „nu fac decât să administreze resurse care, în mod normal, aparțin statului”. Potrivit acesteia, statul „deține dreptul constituțional de a stabili modul în care sunt utilizate contribuțiile sociale, inclusiv prin delegarea administrării către entități private”.

„Fondurile private de pensii doar colectează și administrează resurse care, în mod normal, se cuvin statului, în calitate de organizator al sistemului public de pensii. Statul, ca deținător al puterii suverane, poate decide să le ofere spre investire unor entități de drept privat, în interesul asiguraților”, a explicat Weber, citată de economedia.

Fostul vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Gabriel Grădinescu, a criticat ferm poziția Avocatului Poporului, considerând că aceasta „transformă o contribuție individuală într-o resursă bugetară” și „neagă dreptul de proprietate al participanților” la fondurile de pensii private. El a explicat că o astfel de interpretare este periculoasă și contrară principiilor de bază ale sistemului de pensii administrate privat.

„Această poziționare mă îngrijorează profund, pentru că afirmă că statul rămâne proprietar al sumelor virate în conturile de pensii private, iar fondurile sunt simple extensii administrative. Este o abordare profund greșită – atât juridic, cât și economic”, a declarat Grădinescu pentru sursa citată.

Fostul oficial a insistat asupra faptului că Pilonul II de pensii reprezintă economii personale, complet distincte de fondurile bugetare, avertizând că o interpretare eronată poate submina încrederea populației în acest sistem.

„Contribuțiile din Pilonul II nu sunt venituri ale statului, ci drepturi patrimoniale individuale ale participanților. Sistemul a fost creat tocmai pentru a proteja economiile personale și pentru a reduce dependența de sistemul public”, a subliniat Grădinescu, amintind că funcționarea sustenabilă a pensiilor private depinde de respectarea principiului proprietății individuale asupra contribuțiilor.

Fostul vicepreședinte al ASF, Gabriel Grădinescu, avertizează că declarațiile Avocatului Poporului pot genera efecte negative majore asupra încrederii publice în sistemul de pensii private. El consideră că o astfel de perspectivă „fragilizează încrederea în stat” și „descurajează economisirea pe termen lung”, deschizând posibilitatea unei „redirecționări arbitrare a resurselor private”.

Grădinescu a insistat că Pilonul II nu este un beneficiu acordat sectorului privat, ci o componentă vitală a arhitecturii financiare a României: „Pilonul II este o parte esențială a stabilității macroeconomice a României. Nu este o concesie făcută sectorului privat, ci o formă modernă de protejare a viitorului fiecărui contribuabil.”

În final, fostul oficial a pus sub semnul întrebării însăși rațiunea intervenției instituției conduse de Renate Weber, formulând o întrebare cu un puternic substrat moral: „Pe cine apără, în acest caz, Avocatul Poporului — pe contribuabilul care economisește sau pe statul care încearcă să-și reia controlul asupra banilor noștri?”

Declarația lui Grădinescu sugerează că o astfel de abordare riscă să slăbească încrederea cetățenilor în principiile economiei de piață și în garanțiile constituționale privind proprietatea privată.

Legea referitoare la plata pensiilor private a ajuns pe masa Curții Constituționale a României (CCR), în urma unei sesizări formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), care a semnalat existența unor „posibile neconcordanțe cu dispozițiile Constituției”.