Șofer strigând „Allahu Akbar”, reținut după un atac asupra pietonilor, în Franța

Șofer strigând „Allahu Akbar”, reținut după un atac asupra pietonilor, în Franțapolitisti francezi / sursa foto: dreamstime.com
Un şofer în vârstă de 35 de ani a fost arestat după ce, potrivit autorităţilor franceze, a lovit cu vehiculul mai multe persoane pe insula Île d’Oléron, în localităţile Saint‑Pierre‑d’Oléron şi Dolus‑d’Oléron (departamentul Charente‑Maritime), iar la momentul arestării ar fi strigat „Allahu Akbar”, potrivit The Independent.

Ancheta a fost deschisă pentru tentativă de omor.

Detalii asupra incidentului

Incidentul s‑a înregistrat miercuri dimineaţă, în jurul orei 8:45, între cele două localităţi menţionate, când vehiculul a lovit pietoni şi biciclişti.

Potrivit raportărilor, două persoane au fost transportate în stare gravă la unitatea de terapie intensivă, iar altele opt au fost rănite.

Ministerul de Interne, prin Laurent Nunez, a declarat:

„Un şofer a lovit mai mulţi pietoni şi biciclişti pe traseul său în Saint‑Pierre‑d’Oléron şi Dolus‑d’Oléron. Suspectul a fost reţinut de jandarmi. A fost deschisă o anchetă.”

Comportamentul suspectului şi ancheta

La momentul arestării, procurorul Arnaud Laraize a declarat că suspectul ar fi strigat „Allahu Akbar. Totuşi, motivul nu este confirmat şi ancheta va trebui să îl determine.”

Banda de politie

Banda de politie / sursa foto: dreamstime.com

De asemenea, procurorul a precizat că biroul antiterorist nu este implicat în acest stadiu al procesului.

Suspectul ar fi încercat să incendieze vehiculul său, care conţinea mai multe butelii de gaz — informaţie ce urmează să fie verificată în detaliu.

Reacţia autorităţilor locale şi măsurile luate

Echipaje medicale, jandarmerie şi alte forţe de intervenţie au fost mobilizate rapid pentru a acorda asistenţă victimelor.

Victimele au fost preluate şi transportate către spitalul universitare din CHU Poitiers. inkl De asemenea, a fost înfiinţată o celulă de criză pentru suport psihologic la Château d’Oléron.

Situaţia juridică şi perspective

Suspectul, domiciliat în satul de pescari La Cotinière (Charente‑Maritime), la circa 4 km de Saint‑Pierre‑d’Oléron, este cercetat pentru tentativă de omor.

Deocamdată, nu există o confirmare oficială că ar fi vorba de un act cu motivaţie teroristă. Ancheta este în desfăşurare iar motivele exacte urmează să fie determinate ulterior.

 

