Nicu Ștefănuță, despre atacurile la adresa angajaților străini: Cum v-aţi simţi dacă românii ar fi bătuţi în străinătate

Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, a reacționat miercuri dimineață, într-o postare pe Facebook, după incidentele violente în care lucrători străini au fost atacați în România, calificând faptele drept „demne de infracțiuni penale agravante”.

Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, a scris miercuri pe Facebook că s-ar simți „umilit, fragil, atacat în demnitatea mea de om” dacă români ar fi bătuți în străinătate doar pentru naționalitatea lor.

”Oare cum v-aţi simţi dacă români de-ai noştri ar fi bătuţi în străinătate doar pentru că sunt români? Ca unul ca a bătut străinătatea decenii, m-aş simţi umilit, fragil, atacat în demnitatea mea de om”, a precizat Ștefănuță în postarea sa.

Ștefănuță consideră că atacurile asupra muncitorilor străini din România ar trebui să fie încadrate cu circumstanțe agravante la cercetarea penală a faptelor.

Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, a transmis că atacurile asupra sri lankezilor, nepalezilor și altor lucrători străini care vin în România pentru a munci sunt „demne de infracțiuni penale agravante”.

Acesta a precizat că își dorește să îi protejeze pe muncitorii străini care vin în România și să le transmită că le este un reprezentant politic, pentru ca aceștia să se simtă bine primiti și în siguranță în țară.

Reacția vicepreședintelui Parlamentului European vine în contextul în care mai mulți muncitori din diferite țări au fost atacați în mai multe zone ale României. Recent, un angajat străin a fost atacat în Popești-Leordeni de doi tineri.

La începutul lunii octombrie, un livrator din Bangladesh a fost agresat în București, iar în aceeași zi un alt incident a avut loc în județul Cluj, unde vicima a fost lovită cu o bucată de lemn în cap, spate și picioare.