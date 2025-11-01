JD Vance speră ca soția sa să facă marele pas și să se convertească la creștinism

JD Vance, vicepreședintnele SUA, vrea ca soția sa, Usha, care provine dintr-o familie hindusă, să devină creștină. Oficialul de la Casa Albă a anunțat, în cadrul unui eveniment organizat într-un campus universitar, că își dorește ca soția sa, fiica unor imigranți indieni hinduși, să se convertească la creștinism, conform eu.usatoday.com.

Vicepreședintele a vorbit la un eveniment la Universitatea din Mississippi, pe 29 octombrie, la care a participat și Erika Kirk, văduva prietenului decedat al lui Vance, Charlie Kirk. O membră a publicului, care a spus că este imigrantă, i-a pus lui JD Vance întrebări critice despre apelul său de a reduce imigrația legală în SUA și despre modul în care își învață copiii „să nu pună religia lor înaintea religiei mamei lor”.

JD Vance, considerat a fi unul dintre principalii candidați la nominalizarea republicanilor pentru alegerile prezidențiale din 2028, a declarat că soția sa a crescut într-o familie hindusă, care nu era deosebit de religioasă și că amândoi erau agnostici sau atei când s-au cunoscut. Părinții lui Usha Vance au emigrat în Statele Unite din India. JD Vance s-a convertit la catolicism după căsătorie și a fost botezat în 2019.

„Sper că, în cele din urmă, ea va fi mișcată de aceeași credință care m-a mișcat pe mine în biserică? Da, sincer, îmi doresc asta, pentru că eu cred în Evanghelia creștină și sper că, în cele din urmă, soția mea va ajunge să vadă lucrurile la fel”, a spus Vance.

„Dar dacă nu o va face, atunci Dumnezeu spune: Toată lumea are liber arbitru, așa că asta nu reprezintă o problemă pentru mine. Este ceva ce rezolvi cu prietenii tăi, cu familia ta, cu persoana pe care o iubești”, a mai adăugat el.

Vance a mai spus că el și soția sa au decis să-și crească cei trei copii în spirit creștin și că cei doi mai mari merg la o școală creștină.