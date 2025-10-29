Dan Andronic: Nu poți numi un vicepremier care l-a făcut dictator criminal pe Donald Trump! Decât dacă nu înțelegi nimic din politică

Jurnalistul Dan Andronic a criticat, într-un videoclip publicat miercuri dimineață pe TikTok, ideea nominalizării Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier, propunere asumată de Ilie Bolojan. Andronic afirmă că a considerat inițial demersul „o mișcare deșteaptă”, dar și-a schimbat opinia după ce a văzut o postare a lui Gheorghiu în care aceasta îi numea pe președintele SUA Donald Trump și pe vicepreședintele J.D. Vance „niște golani”. Mai mult, pe Trump îl făcea “dictator criminal”.

“Ultimul scandal, că la noi e ziua și scandalul, este cel legat de nominalizarea Oanei Gheorghiu în funcție de vicepremier de către Ilie Bolojan. Inițial, am zis că e o mișcare deșteaptă a lui Bolojan pentru că mi se părea că se duce pe zona aia care îi place lui, de hashtag rezist, în așa fel încât useristul mic din sufletul lui să fie liniștit. După care am văzut și eu postarea Oanei Gheorghiu, în care îl făcea pe Trump, dar și pe vicepreședintele Vance...îi făcea pe amândoi niște golani“, spune Andronic.“

Potrivit lui Andronic, postarea invocată se referea la episodul schimburilor tensionate de replici din Biroul Oval dintre Volodimir Zelenski și J.D. Vance. „E dreptul ei să spună orice despre Trump, dar nu poți face lucrul ăsta din postura de vicepremier”, spune Andronic, adăugând că, dacă Ilie Bolojan „insistă să o numească, înseamnă că nu înțelege nimic din politică”.

Andronic susține că astfel de numiri ar trebui precedate de un proces riguros de verificare („vetting”), „de la trecut la prezent și uitându-te puțin și în viitor”, pentru a evita situații care pot arunca „o umbră de îndoială” asupra candidatului. El compară cu procedurile practicate în Statele Unite ale Americii pentru funcții cheie, sugerând că în România se acționează „din improvizație”.

“Întotdeauna există un proces, care eu l-am văzut, de exemplu, extrem de bine documentat la americani. Este un proces prin care, înainte de a fi nominalizat într-o funcție, sunt analizate toate aspectele care privesc candidatul. De la trecut la prezent și uitându-te puțin și în viitor. Toate lucrurile pe care le-a spus, plecând din studenție. Toate lucrurile pe care le-a făcut, plecând de când era mic. Toate lucrurile care pot aduce o umbră de îndoială asupra numirii lui. Chiar recent am citit o carte despre nominalizarea ambasadorului american la Moscova, în care acesta povestea după ce fusese membru în două administrații, în administrația Obama și administrația Trump, a trecut a treia oară printr-un proces de verificare a dosarului. De ce? Tocmai ca să evite asemenea situații.”, a explicat Dan Andronic.

În opinia sa, propunerea ar avea „un substrat prost”, întrucât „nu poți numi un vicepremier care l-a făcut pe liderul unei țări aliate… golan”, referindu-se la SUA și la rolul acestora în securitatea României.

„Vom vedea dacă Ilie Bolojan este un încăpățânat tenace sau unul care înțelege că a greșit”, a mai spus Andronic, încheindu-și intervenția cu invitația de a-și bea „cafeaua împreună, în fiecare dimineață”. Pe Tiktok.