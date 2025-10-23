Imigrant ilegal eliberat de politica lui Biden, care nu știa legile rutiere, autor al unui accident mortal

Un tânăr de 21 de ani din India, intrat ilegal în Statele Unite în 2022 și eliberat în interiorul țării conform politicii administrației Biden privind „alternativele la detenție”, este acuzat de omor din culpă în stare de ebrietate după ce a provocat un accident rutier grav în comitatul San Bernardino, California, soldat cu trei morți, potrivit FoxNews.

Incidentul a avut loc pe autostrada I-10 și implică întrebări cu privire la modul în care politicile de imigrație implementate de administrația Biden au permis ca persoane aflate în așteptarea audierilor să fie eliberate în țară.

Conform surselor federale, Singh a fost interceptat de agenții de frontieră în sectorul El Centro din California în martie 2022.

După acest episod, el a fost eliberat în interiorul țării în așteptarea unei audieri în fața instanței de imigrație, conform politicii administrației Biden privind „alternativele la detenție”.

Această politică permitea eliberarea solicitanților de azil sau a celor care intrau ilegal în SUA, sub obligația de a se prezenta ulterior în fața autorităților.

Accidentul a avut loc pe 21 octombrie 2025, când Singh, aflat la volanul unui camion de mare tonaj, a intrat într-un ambuteiaj pe autostrada I-10.

BREAKING: The truck driver who kiIIed three people in a suspected DUI crash in California is an Indian illegal alien named Jashanpreet Singh He was released in our country by the Biden admin in 2022 per @BillMelugin_ pic.twitter.com/5CANFwUGVZ — Libs of TikTok (@libsoftiktok) October 23, 2025

Imaginile surprinse de camerele de bord arată că vehiculul a lovit din plin traficul încetinit, fără a frâna înainte de impact.

Testele toxicologice au confirmat prezența substanțelor interzise în sângele șoferului, iar autoritățile l-au acuzat de omor din culpă în stare de ebrietate.

Departamentul pentru Securitatea Internă (DHS) a confirmat că Singh nu se afla în statut legal în SUA și că agenția ICE a emis un mandat de reținere în urma arestării sale.

Aceasta este una dintre numeroasele situații în care persoane intrate ilegal în țară au fost eliberate în așteptarea unei audieri și ulterior au comis infracțiuni.

Accidentul a adus în discuție și cerințele lingvistice pentru obținerea licențelor de conducere comerciale.

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a declarat:

„California este singurul stat din națiune care refuză să se asigure că șoferii de camioane pot citi semnele rutiere și pot comunica cu forțele de ordine”, subliniind importanța competențelor lingvistice pentru siguranța rutieră.

Această problemă a fost evidențiată și în cazul unui alt șofer, Harjinder Singh, care a obținut o licență de conducere comercială în California și este acuzat de un accident similar în Florida.

Cazul lui Jashanpreet Singh ridică întrebări legate de politicile de imigrație și de siguranța rutieră în Statele Unite.

De asemenea, subliniază necesitatea unei evaluări riguroase a competențelor lingvistice ale șoferilor de camioane, pentru a preveni accidentele și a proteja viața cetățenilor.