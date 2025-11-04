Social

Un agent de pază, lovit în față în stația de metrou Unirii 2. Momentul, surprins de camerele Metrorex

Comentează știrea
Un agent de pază, lovit în față în stația de metrou Unirii 2. Momentul, surprins de camerele MetrorexMetrou. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

O bătaie izbucnită sâmbătă seară în stația de metrou Piața Unirii 2 s-a încheiat cu agresarea unui agent de pază în vârstă de 57 de ani, lovit cu putere în față de un bărbat de 37 de ani. „Sâmbătă, 1 noiembrie, poliţişti din cadrul Brigăzii de Poliţie pentru Transportul Public – Serviciul de Poliţie Metrou s-au sesizat din oficiu că în incinta unei staţii de metrou, din Sectorul 3, are loc un conflict între două persoane. Din verificări a reieşit că, pe fondul unor divergenţe verbale, un bărbat de 37 de ani l-a agresat fizic pe agentul de pază, în vârstă de 57 de ani”, a transmis Poliţia Capitalei.

Bătaia de la metrou a fost surprinsă de camerele de supraveghere

Întregul incident a fost surprins de camerele de supraveghere ale Metrorex, iar polițiștii s-au autosesizat în urma imaginilor.

În filmare se observă momentul în care agresorul îl lovește pe agent din lateral, în plină figură, după un schimb de replici tensionat între cei doi. Incidentul a avut loc în zona porților de acces, în jurul orei 21:00.

Poliția Română

Sursa foto: dreamstime.com

Paznicul de la metrou nu a depus încă plângere

Deocamdată, paznicul nu a depus plângere împotriva agresorului, însă și-a rezervat dreptul de a face acest lucru în termenul legal.

Autostrada Moldovei, tot mai departe de finalizare. Guvernul mută termenul pentru 2027
Autostrada Moldovei, tot mai departe de finalizare. Guvernul mută termenul pentru 2027
Fostul șef al SIE, Silviu Predoiu: Traian Băsescu, un lider puternic, dar cu al doilea mandat ratat. Exclusiv
Fostul șef al SIE, Silviu Predoiu: Traian Băsescu, un lider puternic, dar cu al doilea mandat ratat. Exclusiv

Cazul este cercetat de Brigada de Poliție pentru Transportul Public – Serviciul de Poliție Metrou, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „lovire sau alte violențe”.

Un alt incident violent a avut loc în urmă cu un an

Un alt incident violent a avut loc la metrou, la începutul lunii octombrie 2024, după ce un bărbat și-a amenințat iubita și a devenit agresiv în fața celorlalți călători. Într-un clip filmat de un martor, se observă cum o femeie intervine pentru a o trage într-o parte pe tânăra agresată, încercând să o protejeze de furia partenerului acesteia, care – potrivit propriilor declarații – ar fi vrut să o lovească.

Femeia care a intervenit a fost, la rândul ei, jignită și înjurată. În ajutorul ei a intervenit un alt călător, moment în care agresorul a devenit și mai violent: a început să țipe, să lovească cu piciorul și să amenințe că îl va tăia cu cuțitul. În cele din urmă, iubita bărbatului a reușit cu greu să-l tragă pe peron și să-l calmeze. Martorii au sunat imediat la 112, însă, până la sosirea polițiștilor, cei doi dispăruseră din stație.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:34 - Republica Moldova, capabilă să încheie negocierile de aderare până în 2028. Condiţiile Bruxellesului
19:26 - FCSB a pierdut definitiv procesul pentru marca Steaua. Talpan: E o victorie foarte mare
19:17 - Autostrada Moldovei, tot mai departe de finalizare. Guvernul mută termenul pentru 2027
19:09 - Catedrala Națională, nou motiv de iritare la Moscova. The Times vorbește despre „o competiție a puterii soft”
19:01 - Republica Moldova, campioană a progresului european. Chișinăul a înregistrat cele mai mari avansuri într-un singur an
18:54 - Cine este Roxana Rizoiu, propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului

HAI România!

România, între ciocanul rusesc și nicovala NATO
România, între ciocanul rusesc și nicovala NATO
Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
România se Retrage din Istorie
România se Retrage din Istorie

Proiecte speciale