Un agent de pază, lovit în față în stația de metrou Unirii 2. Momentul, surprins de camerele Metrorex

O bătaie izbucnită sâmbătă seară în stația de metrou Piața Unirii 2 s-a încheiat cu agresarea unui agent de pază în vârstă de 57 de ani, lovit cu putere în față de un bărbat de 37 de ani. „Sâmbătă, 1 noiembrie, poliţişti din cadrul Brigăzii de Poliţie pentru Transportul Public – Serviciul de Poliţie Metrou s-au sesizat din oficiu că în incinta unei staţii de metrou, din Sectorul 3, are loc un conflict între două persoane. Din verificări a reieşit că, pe fondul unor divergenţe verbale, un bărbat de 37 de ani l-a agresat fizic pe agentul de pază, în vârstă de 57 de ani”, a transmis Poliţia Capitalei.

Întregul incident a fost surprins de camerele de supraveghere ale Metrorex, iar polițiștii s-au autosesizat în urma imaginilor.

În filmare se observă momentul în care agresorul îl lovește pe agent din lateral, în plină figură, după un schimb de replici tensionat între cei doi. Incidentul a avut loc în zona porților de acces, în jurul orei 21:00.

Deocamdată, paznicul nu a depus plângere împotriva agresorului, însă și-a rezervat dreptul de a face acest lucru în termenul legal.

Cazul este cercetat de Brigada de Poliție pentru Transportul Public – Serviciul de Poliție Metrou, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „lovire sau alte violențe”.

Un alt incident violent a avut loc la metrou, la începutul lunii octombrie 2024, după ce un bărbat și-a amenințat iubita și a devenit agresiv în fața celorlalți călători. Într-un clip filmat de un martor, se observă cum o femeie intervine pentru a o trage într-o parte pe tânăra agresată, încercând să o protejeze de furia partenerului acesteia, care – potrivit propriilor declarații – ar fi vrut să o lovească.

Femeia care a intervenit a fost, la rândul ei, jignită și înjurată. În ajutorul ei a intervenit un alt călător, moment în care agresorul a devenit și mai violent: a început să țipe, să lovească cu piciorul și să amenințe că îl va tăia cu cuțitul. În cele din urmă, iubita bărbatului a reușit cu greu să-l tragă pe peron și să-l calmeze. Martorii au sunat imediat la 112, însă, până la sosirea polițiștilor, cei doi dispăruseră din stație.