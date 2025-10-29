Angajări la CFR Călători și Metrorex. Lista posturilor scoase la concurs

În perioada următoare, CFR Călători și Metrorex vor efectua angajări, după finalizarea concursurilor lansate de cele două societăți din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Pe 6 noiembrie, CFR Călători va organiza un concurs pentru ocuparea unui post de operator II la Formația RC Iași pentru transportul feroviar.

Candidații trebuie să dețină un curs de calificare ca operator RC sau să fi promovat examenul de șef de stație, șef de depou sau șef de revizie. Compania a precizat că se caută absolvenți ai învățământului liceal sau profesional și vechime minimă de doi ani în funcții de exploatare sau execuție în depouri locomotive/automotoare, stații CFR sau revizii de vagoane.

În luna noiembrie, CFR Călători va desfășura o serie de concursuri pentru angajarea personalului în diferite poziții, inclusiv operator II la Formațiile RC Iași și București, mecanic de locomotivă-automotor debutant la Depoul Suceava și șef de tură la Stația Brașov. Toate concursurile se adresează angajaților SNTFC „CFR Călători” SA care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime specificate în anunțurile oficiale.

Candidații trebuie să prezinte o serie de documente pentru înscriere, inclusiv cerere tip, diplome de studii și certificate de calificare, adeverințe de vechime și, în cazul anumitor posturi, avize medicale și psihologice. Condițiile minime de pregătire și experiența necesară variază în funcție de funcție, de la doi ani vechime în exploatare pentru operatorii RC, până la șase ani în specialitate pentru șefii de tură.

Metrorex a publicat un anunț de angajare pentru ocuparea unui post de consilier juridic III pentru Serviciul Contencios și Reprezentare Instanță. Proba scrisă, de tip sinteză și cu durata de trei ore, este programată pentru 13 noiembrie.

Aceasta este prima lansare de concurs de angajare a Metrorex după câteva luni, ultimul concurs vizând un post de expert în prevenirea și combaterea corupției, ocupat după finalizarea concursului de la începutul verii, la care au participat două persoane.