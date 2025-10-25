Gala Companii de elită. Gruia Stoica, Grampet: „Trenul LEON este o realizare deosebită pentru industria feroviară românească”

Grampet Group, cel mai mare grup feroviar privat și operator logistic din Europa Centrală și de Sud-Est, și-a trecut anul acesta în palmares noi reușite. Lansarea trenului LEON, primul automotor diesel (DMU) fabricat integral în România după 80 de ani, a fost premiată în cadrul Galei Capital Companii de elită, ediția 2025.

În cadrul Galei Capital Companii de elită, ediția 2025, Grampet a primit „Premiul pentru realizări remarcabile în industria feroviară românească – Lansarea trenului LEON”.

„Suntem pe piață de 26 de ani și în fiecare an am realizat investiții. Poate că unii nu știu, însă peste 80% din combustibilii pe care îi puneți în mașini la stațiile Peco, benzină sau motorină, este transportat de Grup Feroviar Român. Și nu numai aici în România, ci și în 10 țări europene. Nu este atât de mare cantitatea, pentru că, în afară, noi, românii, nu suntem chiar atât de bine văzuți.

Dar astăzi cel mai important proiect al nostru este munca pe care au realizat-o timp de 10 ani, dacă nu chiar 12 ani, 180 de specialiști - vorbim despre trenul LEON, pe care l-am adus în septembrie în București. Aceasta este o realizare deosebită pentru industria feroviară românească. Aș putea să spun că trenul LEON este o demonstrație de forță, că ingineria și proiectarea românească încă există și că avem speranțe că avem pe ce să construim viitorul industriei feroviare. Mulțumesc încă o dată pentru premiul din această seară și felicit toți oamenii de afaceri din România și companiile care contribuie la creșterea și dezvoltarea României”, a declarat Gruia Stoica, președintele Grampet, pe scena Galei Capital.

Grampet Group este cel mai mare grup feroviar privat și operator logistic din Europa Centrală și de Sud-Est. În cele peste două decenii de activitate, compania a devenit un model de antreprenoriat românesc de succes și un partener de încredere, care își propune să devină lider regional și să contribuie la dezvoltarea durabilă a industriei feroviare și a economiei. Pentru anul acesta, compania estimează o cifră de afaceri de aproximativ 440 milioane euro, în creștere cu 5% față de anul anterior. „Ne menținem traiectoria ascendentă datorită capacității de adaptare și a diversificării portofoliului de servicii”, au declarat reprezentanții Grampet.

În ultimul an, grupul a făcut pași importanți în consolidarea poziției sale ca lider regional în industria feroviară și în domeniile conexe. Una dintre cele mai notabile realizări a fost lansarea trenului LEON, primul automotor DMU construit integral în România după mai bine de opt decenii, certificat CE și pregătit să circule pe rețelele europene.

„În paralel, la Electroputere VFU Pașcani, am continuat procesul de modernizare a trenurilor aflate în exploatare. 35 de automotoare Siemens Desiro („Săgețile Albastre”) au fost recondiționate în urma unui proiect de reconstrucție și revizie capitală de tip R9, iar 14 vagoane de călători clasa a II-a au fost modernizate cu fonduri PNRR, parte a unui proiect de peste 66 de milioane de euro ce vizează reabilitarea a 42 de astfel de vagoane până în 2026”, au mai precizat oficialii Grampet.

La acestea se adaugă numeroase alte proiecte de modernizare, producție de vagoane cisternă, certificare a noi tipuri de vagoane de marfă, revizii, reparații și modernizări pentru peste 2.400 de vagoane de marfă.

În 2025, grupul a investit în jur de 50 milioane de euro, iar pentru anul următor bugetul de investiții planificat este semnificativ mai mare, cuprins între 100 și 110 milioane de euro. Aceste investiții vin la pachet cu implementarea unor măsuri eficiente de gestionare a crizei la nivel național, care să asigure mediului economic stabilitate și predictibilitate.

„În 2025, cele mai importante investiții au vizat achiziția de material rulant nou – esențială pentru modernizarea și extinderea flotei –, precum și lucrări de reparații și modernizarea celui existent, pentru îmbunătățirea performanței operaționale. În plus, am investit în creșterea capacității operaționale, precum și în proiecte care susțin digitalizarea și eficientizarea proceselor, pentru a ne adapta și răspunde mai rapid condițiilor de piață. De asemenea, în paralel, am demarat proiecte de diversificare în domenii conexe, precum procesarea bitumului și operațiunile portuare, menite să genereze surse suplimentare de valoare și să ne consolideze poziția pe piață”, au mai declarat oficialii citați.

Astfel, prin Electromontaj Carpați Sibiu, grupul a câștigat și derulează contracte esențiale pentru modernizarea și extinderea infrastructurii energetice naționale. „În plus, ne-am diversificat portofoliul prin demararea producției de bitum 50/70 și bitum polimerizat la Onești. Prin BITUROM, operăm cea mai modernă unitate de topire a bitumului rutier din România, amplasată pe platforma industrială a fostei rafinării RAFO. Stația are o capacitate de până la 18 tone pe oră și este complet automatizată”, au specificat reprezentanții Grampet.

Potrivit acestora transportul feroviar are nevoie de investiții consistente, direcționate în principal către trei axe esențiale: reabilitarea infrastructurii, creșterea interconectivității cu transportul rutier și modernizarea materialului rulant. Realizarea acestora este esențială pentru ca transportul feroviar să își poată îndeplini obiectivul stabilit prin Green Deal, acela de a prelua un volum semnificativ din mărfurile care în prezent sunt transportate pe cale rutieră.

În acest context, Grampet Group continuă să investească în modernizarea flotei, în proiecte și terminale intermodale, proiecte de digitalizare și în consolidarea parteneriatelor regionale. Aceste măsuri îi permit să rămână competitiv și să contribuie activ la transformarea și modernizarea transportului feroviar.

Revista Capital Top 300 companii este disponibilă la punctele de difuzare a presei și online, pe site-ul edituradecarte.ro. Ediția 2025 a Galei Capital Companii de elită poate fi urmărită pe canalul YouTube Hai România.