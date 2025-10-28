CFR Călători schimbă mersul trenurilor din 14 decembrie: Traianus revine la București Nord

Mersul trenurilor CFR Călători va fi modificat începând cu 14 decembrie 2025. Schimbările vor include atât ajustări importante, cât și unele minore, printre care se află și revenirea trenului Traianus la traseul său inițial, cu plecare și sosire în București Nord.

Duratele de parcurs ale mai multor trenuri internaționale CFR Călători se vor schimba din 14 decembrie 2025:

346 Dacia, București-Viena va face 10 ore și 48 de minute, față de 10 ore și 21 de minute în prezent. Pe sens invers, 347 Dacia, Viena-București, durata scade la 10 ore și 56 de minute;

72 Traianus, (București)-Craiova-Budapesta revine la plecarea din București Nord, cu un timp de 12 ore și 45 de minute până la Budapesta, față de 8 ore și 56 de minute din Craiova. Returul 73 Traianus, Budapesta-Craiova-(București) va dura 13 ore, în loc de 8 ore și 43 de minute;

472 Ister, București-Budapesta va ajunge la Budapesta în 11 ore și 50 de minute, cu o oră mai mult decât acum, iar returul 473 Ister, Budapesta-București va dura 10 ore și 58 de minute;

78 Muntenia, București-Budapesta durata scade la 12 ore și 55 de minute, iar returul 79 Muntenia, Budapesta-București este de 12 ore și 44 de minute;

402 Prietenia, București-Chișinău rămâne neschimbat, cu 7 ore și 55 de minute la dus și 8 ore și 3 minute la întors.

Intrarea României în Spațiul Schengen a adus un avantaj important pentru mersul trenurilor internaționale.

Deși unele garnituri vor avea un timp de parcurs mai mare pe teritoriul României, până la granița cu Ungaria, diferența va fi compensată prin eliminarea opririlor pentru controlul documentelor la frontieră. Din 14 decembrie 2025, pasagerii vor beneficia direct de aceste schimbări odată cu aplicarea noului mers al trenurilor.

Trenul internațional „Dacia”, va avea un nou orar odată cu modificarea mersului trenurilor. Garnitura 346/347, care circulă pe ruta București Nord–Wien Hauptbahnhof și retur, va pleca din București la ora 16:00, în loc de 15:07. La întoarcere, trenul IRN 347 va sosi în Gara de Nord la ora 13:38, cu aproape două ore mai devreme decât în prezent, potrivit Club Feroviar.

O schimbare semnificativă vizează și trenul internațional „Traianus”. În mersul trenurilor 2024–2025, ruta perechii IR 72/IR 73 a fost scurtată până la Craiova, ceea ce înseamnă că trenul nu mai pleacă din București Nord și nu mai ajunge în Capitală la întoarcere.

Pe ruta București–Craiova, aflată pe Magistrala 100, se desfășoară lucrări de tip Quick Wins, finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru eliminarea punctuală a restricțiilor de viteză.