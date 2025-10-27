Avarie la o conductă de gaz de pe Câmpineanu. Traficul, restricționat temporar în centrul Capitalei

Circulația pe Bulevardul Ion Câmpineanu este în prezent blocată din motive de siguranță, după ce în centrul Bucureștiului a fost semnalat un miros intens de gaz. Echipele Distrigaz și pompierii intervin la fața locului, conform anunțului făcut de primarul interimar al Capitalei.

În urma unei avarii produse la o conductă subterană de gaze, o echipă a companiei Distrigaz a început luni seară lucrările de remediere. Traficul a fost temporar restricționat în zonă, iar intervenția se desfășoară în prezența echipajelor ISU și ale Poliției Locale.

Referindu-se la situația din perimetrul Bd. Ion Câmpineanu – Calea Victoriei, Stelian Bujduveanu a precizat: „Este o avarie la o țeavă de gaz. Nu există motive de panică, dar vom cere verificări post-intervenție”.

Situația a fost calificată drept o intervenție de urgență, însă fără riscuri pentru populație, a precizat Stelian Bujduveanu într-o declarație pentru Digi24: „Din informațiile primite de la Distrigaz, este o avarie la o țeavă subterană. Se sparge asfaltul și se intervine pentru remedierea situației. Aceste intervenții se fac frecvent, ori de câte ori există semnalări de avarie. Nu avem motive să alarmăm populația”, a afirmat el.

Primarul interimar a mai explicat că Primăria Capitalei supraveghează evoluția situației prin Poliția Locală, care a închis circulația și a delimitat zona afectată.

„Nu intervenim direct, pentru că primăria nu are specialiști abilitați pentru astfel de lucrări. Suntem însă în legătură permanentă cu echipele Distrigaz și cu autoritățile aflate la fața locului”, a adăugat Bujduveanu.

După explozia produsă în cartierul Rahova, care a fost provocată de o scurgere de gaz și s-a soldat cu victime, autoritățile au observat o creștere semnificativă a numărului de sesizări privind mirosurile suspecte.

Stelian Bujduveanu a explicat că bucureștenii au devenit mai vigilenți și sunt încurajați să sune imediat la 112 la apariția oricărui semn de pericol, considerând că reacția rapidă poate preveni tragedii.

În contextul acestui incident, Primăria Capitalei, alături de autoritățile competente precum ANRE și ISU, pregătesc un mecanism de verificare post-intervenție care va analiza modul în care au fost gestionate lucrările la instalațiile de gaz. Scopul este de a identifica eventualele vulnerabilități și de a asigura respectarea strictă a normelor tehnice pentru protejarea populației.

Bujduveanu a subliniat că o astfel de analiză este necesară pentru a evita repetarea unor situații similare celei din Rahova, unde, conform autorităților, fuseseră deja efectuate intervenții anterioare pe avarii, fără ca riscurile să fie eliminate complet.