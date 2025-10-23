Primăria Capitalei va reconstrui blocul din Rahova distrus de explozie. Bujduveanu: Locuințele rămân ale oamenilor

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat, după o discuție cu premierul Ilie Bolojan și ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, că actul normativ privind blocul din Calea Rahovei, grav avariat de explozia de la sfârșitul săptămânii trecute, va permite Primăriei București să decidă reconstrucția imobilelor aflate în astfel de situații, acestea urmând să rămână în proprietatea persoanelor afectate.

„Discuţia pe care am avut-o cu ministrul Dezvoltării şi cu prim-ministrul este ca în HG-ul pe care urmează să îl adopte Guvernul să existe posibilitatea ca primăriile, în acest caz Primăria Capitalei, să poată hotărî dacă doreşte să reconstruiască imobile în situaţii de avarie”, a spus acesta.

El a explicat că există o procedură pentru consolidarea imobilelor, însă lipsește una care să permită intervenția în situații excepționale. Bujduveanu a adăugat că, după adoptarea hotărârii de guvern, va fi elaborat un Plan Local de Intervenție în Situații de Urgență.

Stelian Bujduveanu a declarat la un post TV că familiile afectate de tragedia din Rahova au fost cazate temporar la hotel, iar ulterior vor fi mutate în locuințe unde vor putea sta pe termen mediu și lung. „Peste 12 familii sunt relocate pe termen lung şi vrem cât mai repede ca toate cele 54 de familii să aibă unde să locuiască pentru următorii ani de zile”, a mai spus acesta.

Ministerul Dezvoltării a înaintat un proiect de act normativ care prevede ca, după reconstruirea blocului distrus în explozie, noile apartamente să fie închiriate foștilor proprietari pe toată durata vieții, iar moștenitorilor lor minori pentru cel mult 20 de ani. Proiectul permite și vânzarea locuințelor, la cererea chiriașilor, măsură care a stârnit nemulțumirea oamenilor.

„Am întreaga compasiune pentru aceşti oameni, dar noi venim în sprijinul lor ca să putem reconstrui blocul. Aceasta este prioritatea acum, ca oamenii să-şi primească înapoi apartamentele, să se poată muta, urmând să rezolvăm pe parcurs problema juridică legată de dreptul de proprietate”, a afirmat Cseke Atilla.

Ministrul a declarat la Digi24 că există două variante posibile din punct de vedere legal. Prima prevede ca bugetul de stat, prin Ministerul Dezvoltării, să finanțeze reconstruirea blocului în aceeași configurație, iar statul, devenind proprietar, să ofere apartamentele în chirie oamenilor pe toată durata vieții, cu posibilitatea de vânzare oricând. Totodată, proiectul include răspunderea persoanei vinovate de prejudiciul material și recuperarea daunelor.

„Este evident că cineva care a produs acest prejudiciu material va trebui să dea o despăgubire egală cu valoarea acelor apartamente. Şi acest lucru se va întâmpla, sigur, când ancheta şi procedura judiciară se finalizează”, a mai spus acesta.