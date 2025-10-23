Explozie în Rahova. Bujduveanu anunță că lucrarea de racordare la gaze a fost ilegală

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, afirmă că lucrarea de racordare la gaze a blocului din Calea Rahovei, unde s-a produs explozia devastatoare, ar fi fost executată fără autorizație și cu nerespectarea normelor legale. Peste 400 de persoane au fost afectate.

Lucrarea de racordare la gaze a blocului din Calea Rahovei, afectat de explozia produsă săptămâna trecută, ar fi fost realizată cu încălcarea legislației, potrivit primelor rezultate ale anchetei comunicate de primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

Edilul a declarat că există indicii clare privind o instalație efectuată fără autorizație, în condițiile în care conducta de gaz fisurată era amplasată în imediata apropiere a unor cabluri electrice – situație interzisă de normele tehnice.

„Dacă se confirmă faptul că acea conductă de gaz era în apropierea cablurilor electrice, această lucrare sigur a fost făcută fără autorizație și cu nerespectarea normelor în vigoare”, a declarat Bujduveanu.

Primarul a subliniat că prioritatea autorităților este acum sprijinirea persoanelor evacuate.

„Ne-a lovit o tragedie. În acest moment, ne concentrăm ca toți cei afectați să aibă un acoperiș deasupra capului. Avem 148 de persoane cazate în hoteluri și 10 familii mutate deja în apartamente”, a declarat edilul, într-o intervenție la Digi 24.

Municipalitatea asigură în continuare hrană, medicamente și suport psihologic celor care au fost nevoiți să-și părăsească locuințele.

Edilul a mai anunțat că, după finalizarea anchetei, Primăria Capitalei va colabora cu Distrigaz, ANRE și alte autorități de control pentru a implementa măsuri care să prevină repetarea unor astfel de tragedii.

„După finalizarea anchetei, trebuie să ne asigurăm că sigiliile nu vor mai fi doar decorative și că vom face controale inopinate. Nu se permite ca două asemenea utilități – gaz și electricitate – să fie foarte aproape. Cine a racordat acel imobil a făcut-o cu nesocotirea autorizației și a legislației”, a explicat Stelian Bujduveanu.

Edilul a îndemnat bucureștenii să fie vigilenți și să apeleze imediat 112 sau Distrigazul dacă simt miros de gaz. „În cazul din Rahova, scurgerile persistau de săptămâni, nu s-au produs peste noapte”, a spus acesta.

Potrivit edilului, au fost întocmite trei rapoarte de specialitate după explozia din Calea Rahovei.

Primul raport , realizat pe 17 octombrie de o firmă specializată, a recomandat îndepărtarea etajelor superioare ale blocului pentru siguranță.

Al doilea raport , datat 18 octombrie , a fost elaborat de Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) , ISU București , Facultatea de Construcții , Primăria Capitalei și Prefectura Municipiului București . Acesta a concluzionat că imobilul nu mai poate fi locuit .

Al treilea raport, din 20 octombrie, a vizat clădirile din jur, stabilind că cele patru scări adiacente nu prezintă risc iminent și ar putea fi reocupate în scurt timp.

Ancheta declanșată imediat după explozie este derulată de Poliția Capitalei sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, cu sprijinul ISU și ANRE.

Autoritățile investighează posibile fapte de neglijență, nerespectare a normelor tehnice și lucrări neautorizate, după ce primele indicii arată că instalația de gaz fusese modificată ilegal.

Specialiștii analizează în continuare cauza exactă a deflagrației, în contextul în care mai mulți locatari au reclamat anterior miros persistent de gaz în blocul afectat.

Stelian Bujduveanu a declarat că Primăria Capitalei intenționează să extindă controalele în toate sectoarele unde există sesizări privind racorduri improvizate la rețeaua de gaze sau lucrări efectuate fără avize tehnice.

„Trebuie să fim mai fermi în verificarea firmelor care intervin asupra rețelelor. Vom colabora cu toate instituțiile pentru a evita pierderea altor vieți omenești”, a transmis edilul.