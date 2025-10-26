Explozia din Rahova. Șase persoane audiate, noi date din anchetă

Autoritățile continuă ancheta privind explozia puternică care a afectat un bloc din Rahova, incident soldat cu distrugeri semnificative ale imobilului și pagube la clădirile vecine. Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție coordonează verificările pentru a stabili cauzele deflagrației și eventualele responsabilități legate de neglijență sau defecțiuni tehnice.

În cadrul anchetei, șase persoane care au locuit sau administrat clădirile afectate au fost audiate. Potrivit avocatului Adrian Cuculis, acestea au indicat ca responsabili atât reprezentanții Distrigaz, cât și firma care administra rețeaua de gaze, societate aflată momentan sub suspendare ANAF.

Locatarii susțin că problemele din instalațiile de gaze au fost semnalate repetat autorităților și companiilor responsabile. Un martor a declarat că „am încercat să prevenim tragedia, dar nimeni nu a luat măsuri eficiente pentru remedierea situației”.

Audierile au avut loc simultan la Curtea de Apel București, în timp ce procurorii au efectuat și percheziții informatice la Parchet. Aceste acțiuni fac parte din cercetările menite să clarifice atât eventualele defecțiuni tehnice, cât și eventualele abateri de la atribuțiile profesionale care ar fi putut conduce la explozie.

Incidentul s-a produs pe 17 octombrie, când etajul șase al blocului s-a prăbușit peste etajul inferior, afectând grav structura clădirii și provocând deteriorări și vecinilor.

Distrigaz Sud Rețele a informat că echipele sale au verificat sâmbătă toate apartamentele programate pentru reluarea alimentării cu gaze în zona afectată.

Din totalul de 451 de clienți, alimentarea a fost restabilită pentru 174, în timp ce 225 de locuințe continuă să fie fără gaz din cauza pierderilor detectate la instalațiile individuale sau comune. În cazul a 52 de clienți, reluarea furnizării nu a putut fi realizată pentru că proprietarii nu erau acasă.

Compania recomandă ca persoanele cu probleme la instalații să apeleze la operatori autorizați de ANRE pentru remediere și revizie, înainte de reluarea alimentării cu gaze, pentru siguranța locatarilor. Clienții care nu au fost găsiți acasă sunt sfătuiți să contacteze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze, disponibil non-stop.

Reluarea furnizării se desfășoară etapizat, între orele 10:00 și 20:00, în imobilele care îndeplinesc condițiile tehnice și de siguranță. Distrigaz subliniază necesitatea accesului reprezentanților companiei în apartamente și la scarile blocurilor, inclusiv pentru Asociațiile de Proprietari, pentru finalizarea lucrărilor.

În anumite zone, precum strada Vicina nr. 1 și 3 sau Calea Rahovei nr. 317–319, reluarea alimentării cu gaze va fi posibilă doar după încheierea cercetărilor organelor competente, pentru a nu periclita ancheta în curs.

Autoritățile continuă să investigheze toate aspectele deflagrației pentru a stabili clar cine este responsabil și pentru a preveni astfel de incidente pe viitor.