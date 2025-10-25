Social

Alertă în Rahova. Noi scurgeri de gaze detectate după explozia din bloc

Comentează știrea
Alertă în Rahova. Noi scurgeri de gaze detectate după explozia din blocExplozie. Sursa foto: INQUAM/Tudor Pana
Din cuprinsul articolului

Zona Rahova din București a intrat din nou sub alertă după ce au fost semnalate scurgeri de gaze în apropierea blocului afectat de explozia care s-a soldat cu trei morți și 15 răniți. Reprezentanții Distrigaz au intervenit imediat și au pus din nou sigiliu pe conducta afectată, pentru a preveni un nou accident.

Rahova, din nou în alertă

Incidentul survine chiar în ziua în care Distrigaz intenționa să reia furnizarea de gaze naturale către clădirile din imediata vecinătate a blocului distrus. Într-un comunicat transmis vineri, compania preciza că măsura va fi implementată etapizat și în condiții de siguranță, conform aprobării nr. 15/19.10.2025, emisă de Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență.

explozie Rahova

Explozie Rahova. Sursa foto: ISU

Distrigaz a explicat că echipele au început deja lucrările pregătitoare pentru realimentarea clienților afectați.

„Echipele Distrigaz Sud Rețele au putut începe lucrările premergătoare necesare pregătirii elementelor rețelei de distribuție din zonă, în vederea realimentării în siguranță a clienților”, se arată în comunicat.

Marele mit despre Zidul Chinezesc este o minciună rostogolită mulți ani. Adevărul științific
Marele mit despre Zidul Chinezesc este o minciună rostogolită mulți ani. Adevărul științific
Cărțile electronice de identitate și românii pierduți din sistem. Explicații de la MAI
Cărțile electronice de identitate și românii pierduți din sistem. Explicații de la MAI

Lista blocurilor vizate

Reluarea alimentării cu gaze va începe sâmbătă, 25 octombrie 2025, între orele 10:00 și 20:00, pentru clienții care respectă condițiile tehnice și de siguranță. Lista completă a blocurilor vizate include imobile de pe străzile:

  • Câmpeanu Ilie: nr. 2, bl. 18B, scara C;
  • Oltina: nr. 1, bl. 27, scările 1-3; nr. 2, bl. 28B, scările 1-3; nr. 3, bl. 28A, scările 1-2; nr. 4, bl. 23, scara 1;
  • Pecineaga: nr. 1, bl. 28A, scările A și B; nr. 3, bl. 28, scările 1-2; nr. 4, bl. 23A; nr. 5, bl. 29C, scările 1-3; nr. 7, bl. 25, scările 1-3; nr. 9, bl. 26, scările 1-3; nr. 10, bl. 17C, scările 1-2; nr. 24, 26, 28, 32, 34, 36;
  • Popa: nr. 1, bl. 15, scările 1-2; nr. 2-3, bl. 15A; nr. 5, bl. 15B; nr. 7, bl. 17, scările 1-2; nr. 9, bl. 17A, scările 1-3; nr. 11, bl. 17B, scările 1-2; nr. 14, 18, 20, 26;
  • Popina: nr. 27, 30, 31;
  • Rahovei: nr. 321, bl. 28, scările 1-4; nr. 323, bl. 26, scările 1-2;
  • Vicina: nr. 2, bl. 29, scările A și B; nr. 4, bl. 29A; nr. 6, bl. 29B; nr. 8, bl. 37, scările 1-3; nr. 10, bl. 38, scările 1-2.
explozie

Explozie. Sursa foto: INQUAM/Tudor Pana

Ce transmite Distrigaz

Compania a transmis că locatarii trebuie să permită accesul echipelor Distrigaz în intervalul orar stabilit, pentru a asigura reconectarea în condiții de siguranță. În cazul asociațiilor de proprietari, toți membrii trebuie să faciliteze accesul în apartamente și spațiile comune.

Pentru alte clădiri, precum Vicina nr. 1, bl. 32, scările 1-2; Vicina nr. 3, bl. 33, scările 1-3; Calea Rahovei nr. 319, bl. 30, scările 1-2; Calea Rahovei nr. 317, bl. 30A, alimentarea cu gaze naturale va fi reluată doar după finalizarea cercetărilor organelor abilitate.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:21 - Republica Moldova trece la ora de iarnă. Noaptea cea mai lungă din an ne aduce o oră în plus de somn
15:13 - Un bărbat din Râmnicu Vâlcea s-a aruncat de la etajul trei, în timp ce polițiștii încercau să-l salveze
15:05 - Modelul internațional care a transformat o boală rară într-un simbol de frumusețe
14:56 - Daniel Băluță, favoritul PSD pentru Primăria București. Calculele lui Grindeanu, după retragerea lui Firea
14:48 - Grindeanu: Loialitatea în coaliție nu înseamnă tăcere în fața greșelilor: Nu suntem în Coreea de Nord
14:40 - Autostrada A1 Sibiu-Pitești în munți. Stadiul lucrărilor pe secțiunile 2 și 3

HAI România!

România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc

Proiecte speciale