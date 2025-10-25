Alertă în Rahova. Noi scurgeri de gaze detectate după explozia din bloc

Zona Rahova din București a intrat din nou sub alertă după ce au fost semnalate scurgeri de gaze în apropierea blocului afectat de explozia care s-a soldat cu trei morți și 15 răniți. Reprezentanții Distrigaz au intervenit imediat și au pus din nou sigiliu pe conducta afectată, pentru a preveni un nou accident.

Incidentul survine chiar în ziua în care Distrigaz intenționa să reia furnizarea de gaze naturale către clădirile din imediata vecinătate a blocului distrus. Într-un comunicat transmis vineri, compania preciza că măsura va fi implementată etapizat și în condiții de siguranță, conform aprobării nr. 15/19.10.2025, emisă de Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență.

Distrigaz a explicat că echipele au început deja lucrările pregătitoare pentru realimentarea clienților afectați.

Reluarea alimentării cu gaze va începe sâmbătă, 25 octombrie 2025, între orele 10:00 și 20:00, pentru clienții care respectă condițiile tehnice și de siguranță. Lista completă a blocurilor vizate include imobile de pe străzile:

Câmpeanu Ilie: nr. 2, bl. 18B, scara C;

Oltina: nr. 1, bl. 27, scările 1-3; nr. 2, bl. 28B, scările 1-3; nr. 3, bl. 28A, scările 1-2; nr. 4, bl. 23, scara 1;

Pecineaga: nr. 1, bl. 28A, scările A și B; nr. 3, bl. 28, scările 1-2; nr. 4, bl. 23A; nr. 5, bl. 29C, scările 1-3; nr. 7, bl. 25, scările 1-3; nr. 9, bl. 26, scările 1-3; nr. 10, bl. 17C, scările 1-2; nr. 24, 26, 28, 32, 34, 36;

Popa: nr. 1, bl. 15, scările 1-2; nr. 2-3, bl. 15A; nr. 5, bl. 15B; nr. 7, bl. 17, scările 1-2; nr. 9, bl. 17A, scările 1-3; nr. 11, bl. 17B, scările 1-2; nr. 14, 18, 20, 26;

Popina: nr. 27, 30, 31;

Rahovei: nr. 321, bl. 28, scările 1-4; nr. 323, bl. 26, scările 1-2;

Vicina: nr. 2, bl. 29, scările A și B; nr. 4, bl. 29A; nr. 6, bl. 29B; nr. 8, bl. 37, scările 1-3; nr. 10, bl. 38, scările 1-2.

Compania a transmis că locatarii trebuie să permită accesul echipelor Distrigaz în intervalul orar stabilit, pentru a asigura reconectarea în condiții de siguranță. În cazul asociațiilor de proprietari, toți membrii trebuie să faciliteze accesul în apartamente și spațiile comune.

Pentru alte clădiri, precum Vicina nr. 1, bl. 32, scările 1-2; Vicina nr. 3, bl. 33, scările 1-3; Calea Rahovei nr. 319, bl. 30, scările 1-2; Calea Rahovei nr. 317, bl. 30A, alimentarea cu gaze naturale va fi reluată doar după finalizarea cercetărilor organelor abilitate.