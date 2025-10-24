Se reia furnizarea cu gaze pe Calea Rahovei. Anunțul Distrigaz

Reluarea furnizării gazelor naturale în zona Calea Rahovei urmează să înceapă treptat, în urma aprobării procedurilor tehnice stabilite de autorități, după incidentul major produs recent, soldat cu pierderi de vieți omenești și numeroși răniți. „Începând de mâine, 25 octombrie 2025, se va relua etapizat alimentarea cu gaze naturale a clienților din zona Calea Rahovei, care îndeplinesc condițiile tehnice și de siguranță”, anunță Distrigaz Sud.

Totodată, persoanele care locuiesc în blocurile aflate în imediata apropiere a clădirii afectate vor rămâne momentan fără alimentare, până la finalizarea tuturor verificărilor oficiale derulate de instituțiile abilitate, care continuă cercetările la fața locului.

Operatorul rețelei a informat că, în baza deciziei Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, a fost autorizată implementarea etapelor tehnice necesare pentru pregătirea rețelei de distribuție din zonă, astfel încât procesul de realimentare să se desfășoare gradual și în condiții complete de siguranță. Echipele specializate au inițiat lucrările de verificare a componentelor sistemului, intervențiile fiind orientate exclusiv către imobilele care întrunesc toate criteriile tehnice impuse.

Conform planificării oficiale, începând de sâmbătă, 25 octombrie 2025, alimentarea cu gaze naturale va fi repornită pentru consumatorii din perimetrul Calea Rahovei care au fost validați din punct de vedere tehnic pentru reconectare. Procesul va avea loc etapizat.

Zonele în care se reia alimentarea cu gaze sunt următoarele

Sâmbătă, 25 octombrie 2025, între orele 10:00 – 20:00, vor fi reconectați consumatorii din:

Strada Câmpeanu Ilie nr. 2, bl. 18B, scara C;

Strada Oltina nr. 1, bl. 27, scările 1, 2 și 3; nr. 2, bl. 28B, scările 1, 2 și 3; nr. 3, bl. 28A, scările 1 și 2; nr. 4, bl. 23, scara 1;

Strada Pecineaga nr. 1, bl. 28A, scările A și B; nr. 3, bl. 28, scările 1 și 2; nr. 4, bl. 23A; nr. 5, bl. 29C, scările 1, 2 și 3; nr. 7, bl. 25, scările 1, 2 și 3; nr. 9, bl. 26, scările 1, 2 și 3; nr. 10, bl. 17C, scările 1 și 2; nr. 24; nr. 26; nr. 28; nr. 32; nr. 34 și nr. 36,

Strada Popa nr. 1, bl. 15, scările 1 și 2; nr. 2; nr. 3, bl. 15A; nr. 5, bl. 15B; nr. 7, bl. 17, scările 1 și 2; nr. 9, bl. 17A, scările 1, 2 și 3; nr. 11, bl. 17B, scările 1 și 2; nr. 14; nr. 18; nr. 20; nr. 26;

Strada Popina nr. 27; nr. 30 și nr. 31;

Strada Rahovei nr. 321, bl. 28, scările 1, 2, 3 și 4; nr. 323, bl. 26, scările 1 și 2;

Strada Vicina nr. 2, bl. 29, scările A și B; nr. 4, bl. 29A; nr. 6, bl. 29B; nr. 8, bl. 37, scările 1, 2 și 3; nr. 10, bl. 38, scările 1 și 2.

Persoanele care locuiesc în această zonă și sunt incluse în această etapă sunt rugate să permită accesul personalului tehnic în intervalul stabilit, pentru efectuarea operațiunilor necesare reconectării în condiții de siguranță.

Reprezentanții asociațiilor de proprietari au obligația de a facilita accesul în toate apartamentele, pentru a se asigura că procedurile sunt realizate integral.

Operatorul a anunțat totodată că, în ziua următoare, va transmite informații actualizate privind imobilele ce urmează să fie incluse în etapele următoare de realimentare.

În ceea ce privește clădirile de pe strada afectată de explozie, acestea vor fi reconectate doar după finalizarea investigațiilor efectuate de autoritățile competente, care cercetează cauzele producerii incidentului.