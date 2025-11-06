Ilie Bolojan, mesaj pentru Sorin Grindeanu înainte de Congresul PSD: „Responsabilitate!”

Cu o zi înaintea congresului în care Sorin Grindeanu urmează să fie ales președinte al PSD, premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de colegialitate și echilibru politic. Șeful Executivului a subliniat că fiecare formațiune din coaliție are obligația de a acționa cu maturitate și de a pune interesul național pe primul plan.

„Le doresc cu toată considerația și cu colegialitate, succes și responsabilitate! Fiecare dintre partidele din coaliție are o responsabilitate în ceea ce privește guvernarea țării noastre. Cu cât noi ne comportăm mai responsabil, cu atât rezultatele acestei guvernări vor fi mai bune. E mai puțin important dacă e pentru un partid sau pentru altul. Important este să fie bune pentru țară”, a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

În același timp, Sorin Grindeanu, președinte interimar al PSD și singurul candidat pentru funcția supremă în partid, a transmis, joi dimineață, un mesaj public în care a vorbit despre direcția viitoare a formațiunii.

„Mâine începem un nou capitol pentru Partidul Social Democrat și pentru România. Un capitol bazat pe responsabilitate, unitate și soluții pentru români și economia românească. Congresul PSD este despre recunoaşterea propriului drum şi despre aşteptările pe care fiecare membru al PSD le are de la conducerea celei mai mari forțe politice de centru-stânga din România. Și, mai ales, despre ce aşteaptă românii de la noi să livrăm în continuare: seriozitate, stabilitate și viziune, în orice context!”, a scris Grindeanu pe Facebook.

În ședința Consiliului Politic Național al PSD, desfășurată joi la Vila Lac, liderii partidului au pus la punct ultimele detalii organizatorice pentru congresul de vineri și au adoptat o modificare importantă a Statutului. Noua formulare renunță la eticheta de „partid progresist” și reafirmă poziționarea social-democrată clasică.

Sorin Grindeanu a explicat că modificarea statutului PSD marchează o clarificare doctrinară importantă, prin care formațiunea renunță oficial la eticheta de „partid progresist”, considerată depășită și lipsită de relevanță pentru realitățile actuale. El a precizat că redefinirea identității politice a partidului reflectă dorința de a reafirma valorile tradiționale ale social-democrației românești și de a repoziționa PSD ca un actor politic modern, de centru-stânga, axat pe echitate socială, solidaritate și respect față de principiile democratice.

„Noua formulare a statutului reflectă, fără nicio urmă de ambiguitate, ceea ce PSD este şi a fost întotdeauna: un partid al României, nu al experimentelor ideologice”, a declarat Grindeanu, subliniind că partidul se distanțează de etichetele progresiste importate și își reafirmă caracterul național și echilibrat. Totodată, liderul social-democrat a precizat că PSD rămâne un partid pro-european, angajat ferm în cooperarea euroatlantică, dar cu rădăcini solide în identitatea și valorile poporului român.

Congresul Partidului Social Democrat va avea loc vineri, 7 noiembrie, la Romexpo, unde va fi aleasă noua conducere a formațiunii. Grindeanu, singurul candidat la președinție, mizează pe un mesaj de unitate și stabilitate internă.

Noua echipă de conducere propusă include cinci prim-vicepreședinți — Bogdan Ivan, Victor Negrescu, Marius Oprescu, Ionuț Pucheanu și Corneliu Ștefan — precum și 20 de vicepreședinți. Pentru funcția de secretar general, Grindeanu îl propune pe Claudiu Manda.

Evenimentul de vineri marchează începutul unei noi etape pentru social-democrați, într-un context politic tensionat, în care premierul Ilie Bolojan a cerut din nou „responsabilitate” din partea tuturor partidelor din coaliția de guvernare.