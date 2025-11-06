Politica

Marius Budăi, amenințare pentru coaliție înaintea Congresului PSD

Marius Budăi, amenințare pentru coaliție înaintea Congresului PSD
Deputatul PSD Marius Budăi a transmis, într-o postare pe Facebook, înainte de Congresul Partidului Social Democrat, pe care îl consideră „cel mai important for decizional al partidului”. El a subliniat că reuniunea trebuie să transmită „un mesaj puternic” partenerilor de guvernare, clarificând astfel poziția PSD în actuala coaliție.

Marius Budăi acuză de încălcarea Acordului Politic în coaliție

Deputatul PSD Marius Budăi a afirmat că o parte dintre aliați au ignorat, în mod repetat, Acordul Politic pe baza căruia funcționează guvernarea. El susține că unele decizii au fost luate „fără consultări și fără consens”, ceea ce amplifică tensiunile din interiorul coaliției.

„Partenerii trebuie să realizeze că răbdarea PSD are limite și că ieșirea de la guvernare este o opțiune cât se poate de validă, chiar dacă de ultimă instanță” a scris deputatul.

Budăi  a precizat că PSD nu este responsabil pentru aceste tensiuni, ci liderii care ar fi „sfidat” înțelegerile politice. Acesta a criticat „orgoliile inutile” ale partenerilor de guvernare, despre care spune că pun stabilitatea politică în pericol.

Avertisment pentru partenerii de guvernare

Marius Budăi susține că cei care pretind responsabilitate și pro-europenism din partea PSD nu pot să „își facă de cap la guvernare”. Acesta a afirmat că social-democrații pot fi responsabili și pro-europeni și din opoziție.

Dominic Fritz, Hunor Kelemen, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu

Liderii coaliției - Dominic Fritz, Hunor Kelemen, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu. Sursa foto: dreamstime.com

Deputatul a atras atenția că liderii care provoacă tensiuni în coaliție și „împing țara în instabilitate” ar trebui să răspundă public pentru aceste acțiuni. Budăi a precizat că acest lucru este necesar dacă aceștia vor continua să ignore angajamentele asumate.

Condițiile impuse de PSD pentru a continua guvernarea în coaliție

Marius Budăi a enumerat trei cerințe pe care PSD le consideră urgente și ne-negociabile în cadrul coaliției. Acestea vizează majorarea salariului minim, respectarea legislației naționale și a normelor europene, ajustată la pierderea puterii de cumpărare.

Deputatul a mai cerut adoptarea rapidă a proiectelor PSD privind scutirea de CASS pentru anumite categorii sociale și plata cu ora a profesorilor, precum și implementarea măsurilor din Programul PSD pentru investiții noi. El respinge orice alt pachet legislativ care nu include soluțiile social-democraților.

