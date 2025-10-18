Cinci milioane de copii afectați de abuzuri în Europa. Unul din 15 copii e victimă

Abuzul sexual la copii rămâne o realitate gravă în Europa, afectând aproximativ cinci milioane de minori, conform studiului Childlight realizat în 33 de țări.

Unul din 15 copii a fost victima violului sau a agresiunii sexuale înainte de 18 ani, iar incidentele se petrec adesea chiar în familie.

În timp ce parlamentarii Uniunii Europene dezbat proiectul controversat „chat control”, destinat supravegherii comunicațiilor online, milioane de copii continuă să fie expuși materialelor sexuale abuzive.

Organizațiile de protecție a copilului avertizează că legislația actuală este insuficientă și cer măsuri urgente pentru protecția și siguranța copiilor în mediul online și offline.

Raportul „Searchlight 2025” realizat de Childlight — un studiu pe 33 de țări europene — arată că aproximativ 4,7% dintre respondenți raportează că au fost violați înainte de a împlini 18 ani, iar 7,4% au fost agresați sexual.

Aceste procente se traduc, la nivel regional, în milioane de copii afectați: estimările autorilor ajung la aproximativ cinci milioane de copii din Europa care au experimentat forme severe de abuz sexual, online sau offline.

Raportul subliniază, de asemenea, diferențele de gen: „incidența pare să fie semnificativ mai mare în rândul fetelor (9,7%) decât în rândul băieților (3,9%)”, o constatare care confirmă tendințele istorice ale studiilor asupra violenței sexuale împotriva copiilor. Childlight

„Cerem ca țările să susțină cel mai bun interes al copilului și să adopte legislație care să ofere unui organism de reglementare puterea de a stabili standarde centrate pe copil, sensibile la gen și incluzive pentru siguranța copiilor în spațiile online, precum și consecințe dacă aceste standarde nu sunt îndeplinite.”

Procentele menționate pot părea „numere statistice”, dar în realitate înseamnă copii care au fost abuzați, traumatizați pe termen lung, care au nevoie de sprijin psihologic, juridic și social.

Raportul Childlight folosește date de la linii telefonice de asistență pentru copii, sondaje de populație și analize ale conținutului online, oferind o imagine compozită a fenomenului. Childlight

Childlight și alte organizații specializate notează că, deși multe abuzuri se petrec offline (în familie, în cercul apropiat), o parte tot mai mare a exploatării este facilitată de tehnologie: conținutul este produs, partajat și monetizat online.

În 2023, liniile de asistență au înregistrat peste 33.000 de apeluri legate de exploatarea sexuală a copiilor, semn că cererile de ajutor online sunt numeroase și în creștere.

Childlight atrage atenția asupra unui aspect structural: o proporție foarte mare din rapoartele privind materialul abuziv (CSAM) provin de pe platforme găzduite pe servere din Țările de Jos — peste 60% conform raportului citat.

Cauzele invocate sunt:

rolul Țărilor de Jos ca hub global pentru centre de date și puncte de schimb de internet,

piața extinsă și deschisă de hosting,

anumite modele de business din sectorul hosting care pot îngreuna procedurile rapide de „takedown”.

Autorii raportului avertizează:

„Incidentele din Olanda sunt atât de grave din cauza rolului țării ca hub global pentru centre de date și puncte de schimb de internet, scala și deschiderea pieței de hosting, și posibile diferențe în modelele de business sau procedurile de eliminare.”

Răspunsul autorităților a fost, în unele cazuri, rapid și coordonat la nivel internațional.

În aprilie 2025, Europol a anunțat o operațiune globală împotriva Kidflix — o platformă pedofilă cu aproape două milioane de utilizatori — care a condus la închiderea site-ului, la 79 de arestări și la identificarea a aproape 1.400 de suspecți; aproape 72.000 de fișiere video au fost confiscate, iar mai multe victime au fost identificate și salvate.

Europol a descris operațiunea ca fiind „cea mai mare” din istoria sa în lupta împotriva exploatării sexuale a copiilor.

Aceasta confirmă două realități:

1) abuzul la scară industrială există și poate fi contracarat prin cooperare internațională,

2) aceste rețele sunt sofisticate, folosesc criptomonede, tokenizare și alte mecanisme pentru a monetiza conținutul abuziv, ceea ce complică identificarea și urmărirea financiară. Reuters+1

Unul dintre cele mai tulburătoare elemente semnalate de raportul Childlight și de organizații ca Internet Watch Foundation (IWF) este explozia conținutului sexual generat de inteligența artificială.

Childlight raportase o creștere dramatică — menționată sub forma unei creșteri de 1.325% între 2023 și 2024 — a abuzului generat de AI, care include deepfake-uri și imagini create artificial în care sunt sexualizați minori.

Această dinamică înseamnă două lucruri: victime pot fi create sau replicate fără consimțământ, iar producția masivă reduce costul și crește distribuția acestor materiale.

IWF a documentat cazuri în care chatbots sau forumuri ascunse conțineau zeci de mii de imagini generate de AI, iar organizațiile de combatere a CSAM raportează că fenomenul s-a accelerat.

IWF și alți actori solicită măsuri tehnologice și legislative pentru a limita generarea și distribuția acestor materiale.

„Abuzul generat de AI transformă atât natura pagubelor, cât și volumul lor: oricine cu acces la instrumentele potrivite poate crea materiale sexuale care implică minori — fără a exista niciun act fizic, dar cu traume reale pentru victimele reprezentate.”

Childlight și alte studii explică concentrarea rapoartelor în jurul platformelor găzduite în Olanda prin factori tehnici și de piață:

Olanda este un nod major de internet, cu centre de date mari și puncte de schimb de trafic; piața sa de hosting este foarte dezvoltată și deschisă;

pot exista diferențe operaționale legate de cât de rapid se pot lua materiale jos (proceduri de takedown) sau despre modelele comerciale care permit anonimizarea/servicii de tip reseller.

În 2024 Senatul olandez a aprobat o lege ce oferă autorităților posibilitatea de a impune companiilor de hosting să elimine materialele abuzive, cu amenzi semnificative pentru încălcări repetate.

Guvernul olandez a adoptat măsuri recent pentru a întări obligațiile de eliminare — inclusiv prevederi care pot duce la amenzi de până la 10% din cifra de afaceri pentru nerespectare repetată — iar intrarea în rețele de cooperare internațională pentru siguranța online arată o reacție instituțională la criticile făcute.

Propunerea legislativă europeană, denumită în mod neoficial „Chat Control” sau oficial Child Sexual Abuse Regulation (CSAR), vizează obligarea anumitor furnizori de servicii de comunicații să detecteze și să raporteze materialele care ar putea conține abuz sexual asupra copiilor, inclusiv prin scanarea conținutului trimis prin aplicații de mesagerie.

Susținătorii afirmă că detectarea timpurie a imaginilor, linkurilor sau a indicatorilor comportamentali ar ajuta la identificarea rapidă a conținutului abuziv.

Criticii avertizează că obligația de scanare (mai ales în cazul comunicațiilor criptate end-to-end) ar echivala cu o slăbire a confidențialității și a securității utilizatorilor.

Germania a anunțat că nu va susține măsura și a declarat că „scanarea în masă a mesajelor private trebuie să fie un tabu într-un stat de drept” — poziție exprimată de ministra justiției Stefanie Hubig.

Acest blocaj politic a condus la amânarea unor decizii în Consiliul UE și a reaprins dezbaterea între protecția copilului și dreptul la viață privată.

„Controlul chat-urilor trebuie să rămână un tabu într-un stat guvernat de lege.”

Există trei mari direcții de argument:

Susținătorii măsurii: scanarea automată poate detecta și opri răspândirea CSAM, protejând copii.

Criticii tehnici și de confidențialitate: orice mecanism care slăbește criptarea sau introduce „client-side scanning” creează riscuri de securitate și precedent periculos.

Propunerea politică pragmatică: unii caută formule hibride — reglementări mai clare asupra hosting-ului, îmbunătățirea cooperării internaționale și investiții în detecție bazată pe semnale non-intruzive, în locul scanării în masă a comunicațiilor private.

Childlight extinde privirea și la alte regiuni: în Asia de Sud estimările arată că 12,5% dintre copii raportează experiența unui raport de viol sau agresiune sexuală (14,5% fete vs 11,5% băieți).

Regiunea India-Bangladesh-Pakistan contribuie cu milioane de rapoarte de conținut abuziv; iar ratele per 10.000 locuitori sunt foarte variate, cu Maldivele, Bangladesh și Bhutan printre cele mai afectate pe această metrică.

Această comparație relevă că problema este globală, cu variații regionale determinate de factori socio-culturali, economici și de infrastructură. Childlight

Operațiuni internaționale:

Operațiunile coordonate (de ex. Kidflix) au rezultat în arestări, recuperarea de materiale și identificarea victimelor — dovezi că cooperarea transfrontalieră funcționează când este bine organizată.

(de ex. Kidflix) au rezultat în arestări, recuperarea de materiale și identificarea victimelor — dovezi că cooperarea transfrontalieră funcționează când este bine organizată. Reglementare a hosting-ului: Politicile naționale care obligă hosting-ul la reacție rapidă (takedown) și cooperarea cu autoritățile reduc ferestrele de distribuție a CSAM — Olanda a adoptat astfel de măsuri legislative în 2024/2025.

Politicile naționale care obligă hosting-ul la reacție rapidă (takedown) și cooperarea cu autoritățile reduc ferestrele de distribuție a CSAM — Olanda a adoptat astfel de măsuri legislative în 2024/2025. Tehnologii proactive de detecție : Sisteme de detecție a conținutului (hashing, tooling IWF/NCMEC) sunt utile, dar pot fi insuficiente în fața conținutului generat de AI sau a materialelor noi.

: Sisteme de detecție a conținutului (hashing, tooling IWF/NCMEC) sunt utile, dar pot fi insuficiente în fața conținutului generat de AI sau a materialelor noi. Protecția confidențialității: Orice măsură care fragmentează sau slăbește criptarea generală poate crea noi riscuri (ex.: interceptări, atacuri cibernetice). Deci politica trebuie calibrată atent.

Consolidarea mecanismelor de cooperare internațională (poliție, procuratură, rețele de siguranță online). Europol Reglementări clare pentru furnizorii de hosting cu sancțiuni proporționale și proceduri transparente de takedown (lecția Olandei).

Investiții în tehnologii de detecție care nu încalcă criptarea (ex.: modele de raportare bazate pe metadate, semnale de comportament, colaborare cu platformele).

Măsuri de combatere a generării abuzive de conținut AI (reguli privind dataset-urile, amprente digitale, cerințe de transparență pentru furnizorii de modele).

Programe de prevenție și sprijin pentru victime — linii telefonice, servicii medicale și psihologice adecvate, resurse în limba locală. Childlight

Educați copiii despre limite, consimțământ și despre cum să recunoască semnalele abuzului.

Păstrați comunicarea deschisă: copiii ar trebui să știe că pot vorbi cu un adult de încredere.

Raportați imediat materialele abuzive către serviciile oficiale (IWF, NCMEC, linii naționale de urgență).

Folosiți setările tehnice și controlele parentale dar nu mizați exclusiv pe ele — comunicarea și încrederea rămân cheia.

Pe baza raportului Childlight, a operațiunilor Europol și a analizelor organizațiilor precum IWF, problema abuzului sexual asupra copiilor în Europa este atât largă, cât și în tranziție tehnologică: de la abuzuri tradiționale în mediul familial la exploatare industrializată și facilitată de tehnologie.

Răspunsul necesită atât forță de lege și cooperare internațională, cât și politici digitale care să nu erodeze drepturile fundamentale.