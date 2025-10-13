Judecătoare din București, anchetată pentru abuz în serviciu. Patru inculpați nu au putut fi condamnați

O magistrată din București a fost pusă sub acuzare de Parchetul General și va fi judecată pentru patru fapte de abuz în serviciu. Procurorii susțin că judecătoarea nu a redactat, timp de patru ani, o sentință penală, ceea ce a împiedicat punerea în executare a pedepselor pronunțate împotriva a patru inculpați condamnați pentru tentativă de omor, ale căror pedepse variau între cinci și 12 ani de închisoare. „Inculpata nu a respectat prevederile normelor de procedură penală şi a omis să redacteze în decursul a mai bine de patru ani o sentinţă penală pronunţată pe 1 septembrie 2020, nerespectând cu bună ştiinţă termenul de 30 de zile”, potrivit unui comunicat transmis de PICCJ.

Procurorii Secției de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au finalizat ancheta și au dispus trimiterea în judecată a unei judecătoare din București, acuzată de comiterea a patru infracțiuni de abuz în serviciu.

Potrivit comunicatului emis luni de Ministerul Public, magistrata „nu a respectat prevederile normelor de procedură penală şi a omis să redacteze, în decursul a mai bine de patru ani, o sentinţă penală pronunţată la 1 septembrie 2020, nerespectând cu bună-ştiinţă termenul de 30 de zile prevăzut de art. 406 alin. 3 Cod procedură penală, încălcând astfel prevederile art. 8 din acelaşi cod”.

Prin această omisiune, arată procurorii, „a fost împiedicată tragerea la răspundere penală, începând de la 1 octombrie 2020 şi până în prezent, a patru inculpaţi pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat, în stare de recidivă postexecutorie”.

Potrivit rechizitoriului, magistrata ar fi refuzat în mod intenționat să redacteze hotărârea, deși fusese deja sancționată disciplinar pentru abaterea constând în „neredactarea hotărârilor judecătoreşti, din motive imputabile, în termenele prevăzute de lege”, așa cum prevede Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor.

Conform procurorilor, comportamentul său a adus o atingere gravă dreptului a două persoane vătămate de a beneficia de soluționarea cauzei într-un termen rezonabil și cu celeritate — un drept garantat de articolul 6 paragraful 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, de articolul 47 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și de articolul 20 din Constituția României.

Procurorii precizează că sentința penală în cauză, care nu a fost încă redactată, prevedea condamnarea celor patru inculpați la pedepse cuprinse între 5 și 12 ani de închisoare. Înainte de pronunțarea hotărârii definitive, aceștia s-au aflat succesiv sub măsura arestului preventiv, a arestului la domiciliu și, ulterior, sub control judiciar până la 17 ianuarie 2020, moment după care au fost eliberați. După punerea sa în libertate, unul dintre inculpați a comis mai multe infracțiuni de furt și a fost condamnat în două dosare penale distincte, au mai transmis reprezentanții Parchetului General.

Dosarul a fost înaintat Curții de Apel București, instanța competentă să judece cauza în primă instanță.