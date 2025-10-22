Băluță, pregătit să candideze la Primăria Capitalei. În cărți e și Firea, pe cine va desemna PSD

Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, a declarat că este dispus să candideze pentru funcţia de primar general al Capitalei, dacă partidul îşi va da acordul. „Dacă partidul, şi sunt convins că lucrul ăsta se va întâmpla, va fi de acord, cel mai probabil voi candida la alegeri”, a afirmat Daniel Băluţă, miercuri seară, la Antena 3, răspunzând unei întrebări legate de alegerile locale parţiale pentru Primăria Capitalei.

Băluță a explicat că între partidele din coaliție există o înțelegere politică nescrisă conform căreia candidații își vor continua cursa electorală fără retrageri, subliniind că promisiunile asumate au valoare de angajament ferm și trebuie respectate.

„Nu toate lucrurile în viaţa asta se fac, după cum ştiţi, în scris. Confucius a spus că promisiunea făcută este datorie curată. Sunt genul de om care chiar respectă promisiunile”, a continuat Daniel Băluţă.

Daniel Băluță a afirmat că, din perspectiva sa, ceea ce contează cu adevărat pentru bucureșteni este implementarea proiectelor care au adus rezultate concrete la nivel local și replicarea acestora la scară municipală, nu cifrele fluctuante din sondaje

”Important pentru mine, ca locuitor al Bucureştiului, este ca un număr cât mai mare de proiecte pe care le-am făcut în Sectorul 4 să le putem replica şi la nivelul Primăriei Capitalei. Poate că e un moment important pentru noi toţi, pentru bucureşteni, să ne uităm cu foarte mare atenţie la rezultate, la performanţă, pentru că, cu asemenea încăierări, cu asemenea discuţii în contradictoriu oraşul acesta nu poate să progreseze”, a adăugat Daniel Băluţă.

Daniel Băluţă a declarat că „realitatea” va fi cea care va decide candidatul PSD la alegerile parţiale pentru Primăria Capitalei, în cazul în care şi Gabriela Firea îşi va anunţa intenţia de a intra în cursă.

”Doamna Firea este o foarte bună colegă. Un europarlamentar care reprezintă România cu cinste, a fost un primar general bun, cu care, personal, am colaborat foarte bine. Aceasta este altă competiţie electorală, cu certitudine sondajele pe care partidul le-a comandat şi care sunt în derulare vor stabili care dintre propunerile acestea este mai bună, pentru că aşa este normal, viaţa este o competiţie. Este o competiţie plină de respect şi de bun simţ, despre asta este vorba”, a conchis primarul Sectorului 4.