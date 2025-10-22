Grindeanu: PSD nu are nevoie de validarea celor care fac politică pe trotinetă

Sorin Grindeanu a declarat, într-o conferință regională a PSD Dolj, că social-democrații nu trebuie să caute validare de la persoane care „fac politică pe trotinetă” sau care cred că guvernarea înseamnă „transmisiuni live pe TikTok”. Liderul interimar al PSD a spus clar că acești oameni „nu au făcut niciodată nimic pentru România”.

În cadrul unei reuniuni interne, Sorin Grindeanu a subliniat că PSD traversează o etapă în care este nevoie de coerență și coordonare politică, insistând asupra faptului că partidul trebuie să acționeze unitar pentru a răspunde așteptărilor electoratului. El a evidențiat rolul lui Claudiu Manda în consolidarea structurii organizaționale, prezentându-l drept liderul capabil să mobilizeze echipele și să aducă disciplină în activitatea internă.

Mesajul transmis a pus accent pe necesitatea ca PSD să adopte o voce comună și să se concentreze pe obiective concrete, orientate spre nevoile cetățenilor. Grindeanu a subliniat că direcția partidului trebuie să fie dictată de prioritățile exprimate de români și reprezentanții locali, pentru a întări statutul formațiunii ca principal actor politic la nivel național.

Sorin Grindeanu a transmis un mesaj ferm în fața membrilor PSD, acuzând existența unor persoane din exteriorul partidului care, sub pretextul preocupării pentru viitorul formațiunii, încearcă de fapt să îi submineze unitatea. El a susținut că astfel de voci nu urmăresc binele partidului și că PSD trebuie să revină la valorile sale fundamentale, fără a mai căuta validarea celor care nu l-au susținut niciodată.

Liderul social-democrat a subliniat că viitorul partidului trebuie construit în jurul coerenței interne și al liderilor care au crescut în structurile sale, amintind colaborarea de lungă durată cu Claudiu Manda. El a exprimat încredere că, prin consolidarea echipei de conducere, PSD poate reveni pe direcția dorită de electorat și poate recâștiga încrederea membrilor săi.

În continuarea discursului, liderul interimar al PSD a respins ideea ca partidul să accepte lecții de la oameni care nu au contribuit cu nimic concret la dezvoltarea țării.

„Noi nu avem de ce să luăm lecţii de bună purtare de la nimeni. Noi nu avem de ce să luăm lecţii şi validări de la oameni (..) cred că Olguţa a spus prima oară treaba asta, nişte domni sau doamne care fac politică pe trotinetă şi de la alţii care cred că să guvernezi înseamnă să transmiţi non-stop live pe TikTok şedinţele de guvern sau deciziile pe care le iei.

Aceşti oameni n-au făcut niciodată nimic pentru România şi nici nu vor să facă nimic pentru România. Noi, PSD-ul, cu bune şi cu rele, în aceşti ani, am adus România în NATO, am adus România în Uniunea Europeană, iar anul trecut, printr-un efort extraordinar, am adus România în Schengen”, a declarat Grindeanu.

Grindeanu a făcut referire și la guvernarea actuală, subliniind că PSD a intrat în coaliție cu așteptarea unor reforme reale, nu a unor măsuri de austeritate.

„Din păcate, vedem din partea unor colegi de ai noştri că sunt doar nişte măsuri de austeritate. Nu sunt reforme şi vedem doar scandal în aceste luni, concedierile colective pe care le pun la cale unii şi alţii nu înseamnă reforme, înseamnă concedieri. Faptul că te gândeşti să echilibrezi bugetul şi deficitul cu CASS pentru veteranii de război, CASS pentru foştii deţinuţi politici, CASS pentru tinerele mame, asta nu înseamnă politici economice corecte, sănătoase şi asta nu înseamnă o revenire la nişte indicatori macroeconomici corecţi”, a conchis liderul interimar al PSD.