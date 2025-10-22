Politica

Grindeanu, înainte de Congresul PSD: OUG 52, făcută pentru fraieri

Comentează știrea
Grindeanu, înainte de Congresul PSD: OUG 52, făcută pentru fraieriSursă foto: Captură de ecran Facebook
Din cuprinsul articolului

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, la conferința PSD Dolj de la Craiova, că anumite prevederi din Ordonanța 52 „trebuiau să se întâmple doar pentru fraieri” și a cerut abrogarea urgentă a articolelor considerate problematice.

Grindeanu, critici la adresa Ministerului Finanțelor

Grindeanu a mai spus că, la 24 de ore după adoptarea ordonanței, primii care au trimis un memorandum către Guvern ca să fie exceptați au fost reprezentanții Ministerului Finanțelor. „Adică lucrurile acelea trebuiau să se întâmple doar pentru fraieri”, a spus liderul PSD. El a mai afirmat că este „inadmisibil” că săptămâna trecută nu s-au abrogat articolele din Ordonanța 52: „Această săptămână trebuie să fie, cu adevărat, ultima în care acele articole trebuie să fie abrogate.”

„Te aștepți ca toată lumea să aplaude prostiile pe care le faci”

Grindeanu a explicat că PSD nu va accepta decizii luate unilateral: „Nu poți să stai non-stop, să crezi că ești deținătorul adevărului absolut, să vii în fața PSD‑ului, principalul partid din coaliție, să spui că doar ce crezi tu e bine și te aștepți ca PSD‑ul să nu reacționeze. Te aștepți de la cel mai mare partid din România să nu vină cu propuneri bune pentru administrația locală sau pentru administrația centrală, să nu le accepți și te aștepți ca toată lumea să aplaude prostiile pe care le faci.”

Harta adăposturilor anti-aeriene și anti-atomice. Cât de pregătită e România
Harta adăposturilor anti-aeriene și anti-atomice. Cât de pregătită e România
MAI poate accesa camerele de supraveghere video fără acordul proprietarilor. Legea a fost promulgată
MAI poate accesa camerele de supraveghere video fără acordul proprietarilor. Legea a fost promulgată

Președintele interimar a adăugat că, după congresul PSD din 7 noiembrie, odată cu definitivarea echipei de conducere, „toate aceste lucruri „nu vor mai fi acceptate nici măcar un milimetru”, motivând că ele „nu sunt bune pentru români, nu doar pentru PSD”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:15 - Harta adăposturilor anti-aeriene și anti-atomice. Cât de pregătită e România
20:08 - Pîslaru: Comisia Europeană a aprobat forma finală a PNNR pentru România: 21,41 miliarde euro
20:00 - Artanu, fost membru al trupei Timpuri Noi, acuzat de hărțuire în public. Poliţia Capitalei s-a autosesizat
19:53 - Maia Sandu inițiază negocieri parlamentare pentru desemnarea premierului și formarea noului cabinet
19:50 - De la Șpagă la ITP și Vrăjitoare, la Politică și Trotinete pe Autostradă! 🤯 Podcast Fără Perdea
19:45 - Le Figaro: Două rafinării cu legături ruseşti din România și Ungaria, afectate de o explozie și de un incendiu

HAI România!

De la Șpagă la ITP și Vrăjitoare, la Politică și Trotinete pe Autostradă! 🤯 Podcast Fără Perdea
De la Șpagă la ITP și Vrăjitoare, la Politică și Trotinete pe Autostradă! 🤯 Podcast Fără Perdea
Tinerețe fără bătrănețe devine realitate. Secretele clinicii unde se prelungesc vieți
Tinerețe fără bătrănețe devine realitate. Secretele clinicii unde se prelungesc vieți
Turcescu Primar? Glumă, glumă, dar să vezi ce PROGRAM are!
Turcescu Primar? Glumă, glumă, dar să vezi ce PROGRAM are!

Proiecte speciale