Grindeanu, înainte de Congresul PSD: OUG 52, făcută pentru fraieri

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, la conferința PSD Dolj de la Craiova, că anumite prevederi din Ordonanța 52 „trebuiau să se întâmple doar pentru fraieri” și a cerut abrogarea urgentă a articolelor considerate problematice.

Grindeanu a mai spus că, la 24 de ore după adoptarea ordonanței, primii care au trimis un memorandum către Guvern ca să fie exceptați au fost reprezentanții Ministerului Finanțelor. „Adică lucrurile acelea trebuiau să se întâmple doar pentru fraieri”, a spus liderul PSD. El a mai afirmat că este „inadmisibil” că săptămâna trecută nu s-au abrogat articolele din Ordonanța 52: „Această săptămână trebuie să fie, cu adevărat, ultima în care acele articole trebuie să fie abrogate.”

Grindeanu a explicat că PSD nu va accepta decizii luate unilateral: „Nu poți să stai non-stop, să crezi că ești deținătorul adevărului absolut, să vii în fața PSD‑ului, principalul partid din coaliție, să spui că doar ce crezi tu e bine și te aștepți ca PSD‑ul să nu reacționeze. Te aștepți de la cel mai mare partid din România să nu vină cu propuneri bune pentru administrația locală sau pentru administrația centrală, să nu le accepți și te aștepți ca toată lumea să aplaude prostiile pe care le faci.”

Președintele interimar a adăugat că, după congresul PSD din 7 noiembrie, odată cu definitivarea echipei de conducere, „toate aceste lucruri „nu vor mai fi acceptate nici măcar un milimetru”, motivând că ele „nu sunt bune pentru români, nu doar pentru PSD”.