Modificările pentru Ordonanța 52, amânate pentru săptămâna viitoare

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că modificările la Ordonanța 52 au fost amânate pe săptămâna viitoare, subliniind că nu a existat niciun scandal în ședința Executivului. Amânarea are loc pentru a finaliza o formă consolidată, care să intre în circuitul de avizare și să fie pusă în transparență.

În declarația sa de joi, Ioana Dogioiu a explicat că forma finală a modificărilor va fi definitivată până cel târziu luni și va fi supusă procedurilor de avizare. Purtătorul de cuvânt a ținut să infirme orice speculație legată de un scandal în ședința de Guvern, subliniind că au existat doar discuții privind propunerile venite târziu.

„N-a fost absolut niciun scandal în şedinţa de guvern. Au fost discuţii. Propunerile au venit aseară destul de târziu. Într-adevăr s-a lucrat alert şi pentru a avea o formă foarte bine consolidată şi bine elaborată şi bine gândită a fost decisă această amânare.” a declarat Purtătorul de Cuvânt.

Dogioiu a adăugat că amânarea a fost decisă tocmai pentru a se asigura că forma finală a ordonanței este clară și aplicabilă fără probleme, evitând interpretări eronate sau blocaje administrative.

Recent, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a avertizat asupra riscurilor generate de actuala formă a Ordonanței 52, menționând că unele prevederi trebuie corectate pentru a evita blocaje în administrația locală.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a criticat anumite măsuri, spunând că acestea ar împiedica deszăpezirea și pregătirea drumurilor pentru iarnă. Primarul Cravoiei a menționat și alte probleme, cum ar fi interzicerea studiilor de fezabilitate și a expertizelor, ceea ce ar putea afecta accesarea fondurilor europene.

Surse politice au precizat că modificările la Ordonanța 52 au venit pe ultima sută de metri și nu a fost timp să fie analizate corespunzător. Unele texte erau neclare, care includeau prevederi precum necesitatea trimiterii unui memorandum de aprobare pentru taxele de timbru, ceea ce a generat necesitatea unei revizuiri suplimentare.

Miniștrii Culturii și Dezvoltării au intervenit, iar ordonanța a fost amânată pentru săptămâna viitoare. Vineri va avea loc o întâlnire de lucru între reprezentanți ai ministerelor Justiției, Finanțelor, Dezvoltării și Culturii, pentru a finaliza forma consolidată a modificărilor.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului și ministrul Mediului, Diana Buzoianu, au confirmat amânarea și au infirmat informațiile privind existența unui scandal în ședința de Guvern.