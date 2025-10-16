Modificările pentru Ordonanța 52, amânate pentru săptămâna viitoare
- Andreea Răzmeriță
- 16 octombrie 2025, 15:29
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că modificările la Ordonanța 52 au fost amânate pe săptămâna viitoare, subliniind că nu a existat niciun scandal în ședința Executivului. Amânarea are loc pentru a finaliza o formă consolidată, care să intre în circuitul de avizare și să fie pusă în transparență.
Modificările la Ordonanța 52, pregătite pentru transparență
În declarația sa de joi, Ioana Dogioiu a explicat că forma finală a modificărilor va fi definitivată până cel târziu luni și va fi supusă procedurilor de avizare. Purtătorul de cuvânt a ținut să infirme orice speculație legată de un scandal în ședința de Guvern, subliniind că au existat doar discuții privind propunerile venite târziu.
„N-a fost absolut niciun scandal în şedinţa de guvern. Au fost discuţii. Propunerile au venit aseară destul de târziu. Într-adevăr s-a lucrat alert şi pentru a avea o formă foarte bine consolidată şi bine elaborată şi bine gândită a fost decisă această amânare.” a declarat Purtătorul de Cuvânt.
Dogioiu a adăugat că amânarea a fost decisă tocmai pentru a se asigura că forma finală a ordonanței este clară și aplicabilă fără probleme, evitând interpretări eronate sau blocaje administrative.
Implicații pentru administrația locală
Recent, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a avertizat asupra riscurilor generate de actuala formă a Ordonanței 52, menționând că unele prevederi trebuie corectate pentru a evita blocaje în administrația locală.
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a criticat anumite măsuri, spunând că acestea ar împiedica deszăpezirea și pregătirea drumurilor pentru iarnă. Primarul Cravoiei a menționat și alte probleme, cum ar fi interzicerea studiilor de fezabilitate și a expertizelor, ceea ce ar putea afecta accesarea fondurilor europene.
Modificările la Ordonanța 52, amânate din cauza propunerilor venite târziu
Surse politice au precizat că modificările la Ordonanța 52 au venit pe ultima sută de metri și nu a fost timp să fie analizate corespunzător. Unele texte erau neclare, care includeau prevederi precum necesitatea trimiterii unui memorandum de aprobare pentru taxele de timbru, ceea ce a generat necesitatea unei revizuiri suplimentare.
Miniștrii Culturii și Dezvoltării au intervenit, iar ordonanța a fost amânată pentru săptămâna viitoare. Vineri va avea loc o întâlnire de lucru între reprezentanți ai ministerelor Justiției, Finanțelor, Dezvoltării și Culturii, pentru a finaliza forma consolidată a modificărilor.
Purtătorul de cuvânt al Guvernului și ministrul Mediului, Diana Buzoianu, au confirmat amânarea și au infirmat informațiile privind existența unui scandal în ședința de Guvern.
