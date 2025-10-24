Cum a răspuns Grindeanu provocării lui Bolojan cu coaliția PSD-AUR

Sorin Grindeanu a răspus după mesajul direct transmis de premierul Ilie Bolojan, care a afirmat că PSD poate depune moțiune de cenzură și se poate alia cu AUR.

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj dur partenerilor de coaliție, spunând că dacă PSD este nemulțumit, poate depune moțiune de cenzură și se poate alia cu AUR. Replica liderului interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a fost fermă: partidul nu va ieși din coaliție și exclude orice colaborare cu AUR.

Premierul Ilie Bolojan a transmis joi un mesaj direct partenerilor de guvernare, în special celor din PSD, în contextul tensiunilor tot mai evidente din coaliție.

Șeful Executivului a spus că dacă social-democrații sunt nemulțumiți de modul în care este condus guvernul, pot depune o moțiune de cenzură și pot face alianță cu AUR, însă el nu va renunța la principiile de echilibru bugetar și reformă administrativă.

Declarațiile vin după o serie de nemulțumiri exprimate în interiorul coaliției privind pachetul de măsuri bugetare, reducerile de cheltuieli din administrație și disputele privind legea pensiilor speciale, respinsă recent de Curtea Constituțională a României (CCR).

Replica a venit rapid din partea președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care a respins categoric posibilitatea unei alianțe cu formațiunea condusă de George Simion.

„Noi am hotărât să intrăm în alianță cu PNL, USR, UDMR nu doar 100 de oameni, ci am făcut un Consiliu extins cu peste 5.000 de membri. Eu nu am cunoștință de o coaliție PSD-AUR. Ca să facem o treabă de tipul ăsta, ar trebui să ieșim din actuala coaliție, ceea ce nu ne dorim”, a spus Grindeanu.

„PSD-ul a decis să fie în această coaliție, ne dorim să fim parteneri serioși, exclud total orice intenție de a ieși din această coaliție”, a adăugat el.

Declarațiile lui Grindeanu arată că, în ciuda tensiunilor interne, PSD nu are intenția de a rupe alianța de guvernare și dorește să continue colaborarea politică până la finalul mandatului.

În aceeași declarație, premierul Ilie Bolojan a insistat asupra necesității de a reduce cheltuielile din administrația publică, avertizând că primarii din toată țara trebuie să facă restructurări pentru a asigura fondurile necesare funcționării serviciilor esențiale, precum încălzirea centralizată.

„Primarii din România trebuie să treacă la concedierea angajaților care nu sunt necesari, ca să aibă bani pentru cheltuieli precum încălzirea centralizată. Nu putem continua să cheltuim mai mult decât producem”, a spus Bolojan.

Premierul a explicat că deficitul bugetar al României este extrem de mare, iar împrumuturile luate în ultimii ani au afectat încrederea investitorilor și au dus la creșterea dobânzilor.

„Datorită faptului că am cheltuit mai mult decât ne permitem, luăm împrumuturi în creștere. Cei care acordă aceste împrumuturi și-au dat seama că nu suntem guvernați cum trebuie, așa că ne-a scăzut încrederea ca țară și au crescut dobânzile”, a declarat premierul.

Premierul a afirmat că este dispus să-și asume toate măsurile nepopulare pentru stabilizarea bugetului, dar a transmis că este gata să plece dacă cineva vine cu soluții miraculoase care să nu deranjeze pe nimeni.

„Noi cheltuim pe an 150 de miliarde de lei în plus față de ceea ce ne permitem. Dacă nu am fi luat aceste împrumuturi, nu am fi putut plăti niciun salariu în domeniul public. Eu pot să plec mâine, dar să ni se spună care sunt soluțiile geniale care nu deranjează pe nimeni”, a spus Bolojan.

Premierul a insistat că statul trebuie să se reformeze, nu doar prin ajustări de taxe, ci și prin reducerea personalului supradimensionat din administrația centrală și locală.

„Nu mi se pare normal ca, de la 1 ianuarie, românii să plătească impozite mai mari pe proprietăți, iar banii, în loc să meargă în orașele în care se plătesc, să fie folosiți pentru salarii în administrație. Acolo unde ai oameni în plus, îi ții pe toți să nu facă nimic. Asta trebuie să se schimbe”, a mai declarat premierul.

În cadrul ședinței coaliției de miercuri, premierul Bolojan a refuzat să comenteze plecarea intempestivă a lui Sorin Grindeanu de la discuțiile despre legea pensiilor speciale.

Șeful Executivului a precizat că a avut deja două ședințe de guvern pe această temă și că a respectat procedura legală în momentul depunerii proiectului în Parlament.

„Au fost discuții cu magistrații, dar nu poți să ții cont de opinia că pensia să fie cât salariul. Asta este inacceptabil. Am avut două ședințe de guvern când s-a discutat proiectul. Când l-am depus în Parlament, am întrebat dacă sunt obiecții și nimeni nu a zis nimic”, a explicat premierul.

Potrivit lui Bolojan, respingerea proiectului de către CCR nu schimbă realitatea fiscală a României, care impune o reformă a sistemului de pensii speciale și o corelare a beneficiilor cu veniturile din sistemul public.

Premierul a făcut referire și la creșterea salariului minim, subiect care va fi reluat în ședința de guvern din săptămâna viitoare.

„Am avut acum două săptămâni o discuție pe acest subiect, iar ministrul Finanțelor a prezentat datele. Între timp, am avut o ședință la care a participat și doamna comisar Mânzatu, care ne-a explicat că n-ar fi bine să nu creștem salariul minim, pentru că riscăm o procedură de infringement”, a spus Bolojan.

Premierul a cerut Comisiei Europene un material complet cu date economice, pentru a decide în cunoștință de cauză nivelul optim al salariului minim pe economie.