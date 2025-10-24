Sorin Grindeanu, întâlnire cu „actorii relevanți din justiție” pe subiectul pensiilor magistraților

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat într-o postare pe Facebook că s-a întâlnit, vineri, la Parlament, cu „actorii relevanți din justiție”, pentru a discuta tema proiectului privind pensiile magistraților, respins de CCR.

Sorin Grindeanu, care este și președintele Camerei Deputaților, a făcut public, pe Facebook, faptul că s-a întâlnit cu reprezentanți ai justiției, într-un „dialog constructiv astăzi, la Parlament, cu toți actorii relevanți din justiție”.

„Dialog constructiv astăzi, la Parlament, cu toți actorii relevanți din justiție.Așa cum am anunțat public, am inițiat o consultare în vederea elaborării rapide a unui proiect de lege privind pensiile magistraților care să răspundă cu adevărat așteptărilor românilor și să deblocheze tranșa de 231 de milioane de euro din PNRR până la data de 28 noiembrie.” a scris Grindeanu în postarea sa.

Sorin Grindeanu a precizat că, așa cum a anunțat public, a inițiat o consultare în vederea elaborării rapide a unui proiect de lege privind pensiile magistraților, care să răspundă cu adevărat așteptărilor românilor și să permită deblocarea tranșei de 231 de milioane de euro din PNRR până la data de 28 noiembrie.

Sorin Grindeanu a declarat că demersul său are două obiective clare, deblocarea situației din justiție și formarea unui grup de lucru cu specialiști, sub coordonarea Parlamentului, care să identifice cu celeritate soluția legislativă constituțională.

El le-a mulțumit pentru participare președintei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Elena Costache, președintei Înaltei Curți de Casație și de Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea, și procurorului general, Alex Florența. De asemenea, Grindeanu a apreciat implicarea ministrului Justiției, Radu Marinescu, a ministrului Muncii, Florin Manole, și a vicepremierului Marian Neacșu.

Sorin Grindeanu a afirmat că, în politică, dialogul este singura cale prin care se pot obține rezultate pe termen lung. Liderul PSD a explicat că este un om politic care respinge obtuzitatea și încăpățânarea, deoarece acestea nu duc niciodată la rezultate viabile.

Grindeanu a adăugat că acest demers trebuie dus până la capăt, ”alături de toți cei interesați și de bună-credință”, lansând și celorlalți lideri ai coaliției invitația de a fi parte activă din soluție.

Anunțul lui Sorin Grindeanu a fost făcut în contextul în care acesta a propus crearea unui grup de lucru pentru reluarea și adoptarea proiectului, însă inițiativa sa a fost respinsă marți de ceilalți parteneri din coaliție.