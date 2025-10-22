Grindeanu, atac dur la Bolojan: Nu mai guverna cu sprânceana încruntată către proprii cetățeni!

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat azi la Craiova, un atac frontal la adresa lui Ilie Bolojan, acuzându-l că forțează procedurile legale în tentativa de a elimina pensiile speciale ale magistraților și că transformă tema într-un exercițiu de imagine. În centrul criticii: termenele de avizare de la CSM, rolul Curții Constituționale și nevoia de a repara „excesele” fără a încălca litera legii.

Începe Sfârșitul...Un atac care poate însemna începutul sfârșitului actualei coaliții. Sau doar un mic joc politic. Zilele care vin ne vor arăta ce ne așteaptă.

În mesajul său, Grindeanu a punctat explicit că nu poți anunța eliminarea pensiilor speciale pentru magistrați și, în același timp, să ignori procedurile obligatorii: „Să vină ministrul justiției Radu Marinescu să trimită o hârtie către tine, prim-ministru, în care să spui că trebuie să stai 30 de zile să primești avizul de la CSM și tu să consideri că trebuie să stai doar 10 zile, că așa ești tu învățat. Și te aștepți de la Curtea Constituțională să treacă peste aceste lucruri.”

Mesajul liderului PSD lovește în două direcții: respectarea termenelor procedurale – avizul CSM nu e opțional, iar grăbirea lui poate vicia actul normati. Dar și tentația de a arunca responsabilitatea în cârca Curții Constituționale, ca și cum aceasta ar trebui să „închidă ochii” la scurtături.

Grindeanu ridică o întrebare-cheie pentru premierul Ilie Bolojan: „Îți dorești cu adevărat să îndrepți aceste nedreptăți… sau vrei să faci doar un joc de imagine de orgoliu personal și nu vrei să rezolvi această problemă?”

Dincolo de retorică, acuzația merge la esența guvernării: reforma pensiilor speciale are sens doar dacă supraviețuiește controlului de constituționalitate. Orice improvizație procedurală riscă să arunce pe ușă ceea ce a fost câștigat pe geam, cu cost politic și social multiplicat.

Grindeanu punctează și miezul fierbinte al subiectului:„nu e normal să ieși la pensie la 48, 49 de ani, cu pensie de 7, 8, 9, sau 10.000 de euro. Astea nu sunt lucruri normale și trebuie să fie îndreptate.”

Mesajul de la Craiova este calibrat pe percepția publică despre inechitate: pensionări foarte timpurii și cuantumuri supra-medii pentru anumite categorii, în timp ce presiunea pe buget și pe contribuabili crește. Politic, această linie întărește legitimitatea reformei – dar numai dacă e făcută „ca la carte”.

Liderul social-democrat anunță o reacție legislativă promptă: „Noi am propus să facem rapid și o să facem, o să venim rapid cu o propunere care vă asigură de acest lucru, vă readuce în parametrii decenți.”

Tradus în termeni tehnici, PSD promite un pachet care: respectă termenele și procedurile de avizare (în special de la CSM); este construit să reziste controlului CCR; corectează punctele-sensibile: vârsta minimă efectivă de ieșire, baza de calcul, plafonarea sau degresivitatea beneficiilor

În reforme cu încărcătură constituțională, procedura este substanța. Orice proiect cu termene sărite sau avize eludate devine vulnerabil la CCR. O invalidare nu doar că întoarce reforma la zero, dar produce cinism public, inflamează corpuri profesionale și mută conflictul din Parlament în stradă și în instanțe.

Finalul intervenției lui Grindeanu are un registru etic, nu doar tehnic:

„Să demonstrăm că poți guverna și cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată către propriii cetățeni.”

Mesajul sugerează un dublu standard de evaluare: fermitate față de privilegii nejustificate și respect față de regulile statului de drept. Altfel spus, reforma trebuie să fie și justă, și legală.

Suntem în fața unor teste politice importantre. Testul proiectului PSD: dacă propunerea anunțată va livra corecții reale, trecând fără fisuri pe la CSM și CCR. Testul de coaliție și majoritate: reforma trece doar dacă aduni voturi solide și eviți amendamente toxice. Sau cum spuneaacum câteva zile în EVZ, o decizie care complică foarte mult situația politică