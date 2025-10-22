Claudiu Manda îl acuză de șantaj pe Ilie Bolojan: Poți să pleci încotro vrei

Claudiu Manda a transmis un mesaj ferm către premierul Ilie Bolojan, susținând că social-democrații nu se mai lasă constrânși de presiuni politice privind guvernarea. Potrivit europarlamentarului, PSD respinge ferm ideea că stabilitatea Guvernului ar depinde exclusiv de deciziile actualului prim-ministru.

„Nu vrem să mai tăcem şi nu vrem să mai rezonăm cu şantajul: dacă nu faci ca mine, dau repede pe surse că plec din funcţia de prim-ministru. Poţi să pleci încotro vrei, către nord, către sud, este libertatea domniei sale, dar nu ne sperii. Există un protocol, PNL poate să-şi numească un alt prim-ministru, putem să continuăm lucrurile pe care le-am asumat în programul de guvernare, dar genul acesta necolegial nu este un lucru pe care să ni-l dorim”, a afirmat Manda.

În cadrul dezbaterilor interne din PSD, a fost recunoscut faptul că persistă îngrijorări legate de relația cu partenerii de guvernare, în special în contextul tensiunilor apărute în coaliție. Discuțiile se concentrează asupra direcției politice pe care partidul ar trebui să o urmeze, având în vedere presiunile venite din partea liberalilor și așteptările publice pentru stabilitate.

Europarlamentarul a subliniat că PSD a optat pentru un rol activ în guvernare, considerând că asumarea responsabilității este preferabilă unui loc confortabil în opoziție. El a insistat că partidul trebuie să rămână conectat la prioritățile cetățenilor și să își mențină poziția de principal actor politic capabil să ofere stabilitate și rezultate concrete.

Manda a punctat că PSD a reușit să mențină echilibrul economic și să facă investiții, chiar și în condițiile unui deficit bugetar ridicat.

„Am preluat guvernarea cu primul ministru PSD cu un deficit de 9% şi am predat guvernarea tot cu un deficit de 9%. Dar am arătat că în cadrul acestui deficit se pot face investiţii poate de 10%, că există resurse şi pentru creşterea pensiilor”, a precizat el, subliniind că partidul său nu se va lăsa influențat de „lozinci” care pun PSD într-o lumină negativă.

În continuarea discursului, europarlamentarul a indicat și exemple concrete care, în opinia sa, ilustrează modul defectuos de guvernare al premierului.

„Cum a venit Ordonanţa 52, în care domnul Bolojan a permis să se citească pe bandă tot felul de modificări şi ne-am trezit că nu există pentru administraţia locală posibilitatea să cumperi hârtie pentru un certificat de naştere (…) Or genul ăsta de activitate nu arată că sunt profesionişti, ci mai degrabă superficiali”, a afirmat Manda, referindu-se și la legea pensiilor din justiție.

Acesta a adăugat că partidul nu refuză reformele, ci solicită o abordare responsabilă: „E foarte simplu să vii cu lozinci 'vrem reformă şi PSD nu vrea reformă', când de fapt PSD doreşte şi modernizarea statului şi reforme, dar doreşte să facem lucrurile aplicat, nu pe picior, nu pe genunchi şi nu sub şantaj.”