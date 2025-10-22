Marius Budăi: Premierul Ilie Bolojan știa că Legea pensiilor magistraților va fi respinsă de CCR

Din cuprinsul articolului Marius Budăi: Bolojan a știut că fondurile din PNRR vor rămâne blocate

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, acuză că premierul Ilie Bolojan a fost avertizat oficial asupra neconstituționalității legii pensiilor magistraților și că a ignorat aceste semnale. „Documentele de la Ministerul Justiției și Consiliul Legislativ arată că premierul știa că legea nu poate trece de Curtea Constituțională, dar a mers mai departe, blocând astfel fondurile din PNRR”, a scris Budăi pe Facebook.

„Domnul prim-ministru Ilie Bolojan știa că Legea pensiilor magistraților va pica la CCR! Nu mai poate nega acest lucru! Documentele oficiale de la Ministerul Justiției și de la Consiliul Legislativ i-au semnalat domnului prim-ministru atât absența avizului CSM, cât și viciile de fond ale legii. Deci a știut că legea nu are cum să treacă de Curtea Constituțională! A știut că fondurile din PNRR vor rămâne blocate!”, a declarat Marius Budăi.

Fostul ministru explică și motivul pentru care premierul ar fi respins o propunere venită din partea PSD. „Acum înțelegem de ce a refuzat propunerea PSD de a se constitui un grup de lucru în Guvern care să vină cu expertiza constituțională, astfel încât noua variantă de lege să treacă de CCR. Toată povestea cu reforma și amenințarea cu demisia a fost doar o fentă de imagine!”, a transmis Budăi.

Marius Budăi citează din punctul de vedere al Ministerului Justiției, care ar fi semnalat nevoia unor avize obligatorii: „III. Semnalăm că este necesar avizul Consiliului Superior al Magistraturii și al Consiliului Economic și Social cu privire la acest proiect de lege.”

De asemenea, potrivit fostului ministru, premierul a fost informat și de Consiliul Legislativ că proiectul de lege nu respectă procedura: „Din documentele atașate prezentului proiect nu rezultă faptul că acesta a fost avizat de CSM”, se arată în observațiile transmise, în conformitate cu Legea 305/2020 privind Consiliul Superior al Magistraturii, care stipulează că „Plenul Consiliului Superior al Magistraturii avizează proiectele de acte normative ce privesc activitatea autorității judecătorești.”