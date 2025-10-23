Politica

Bolojan: Reforma pensiilor magistraților trebuie adoptată rapid, după motivarea CCR

Bolojan: Reforma pensiilor magistraților trebuie adoptată rapid, după motivarea CCRSursă foto: Captură de ecran Youtube
Premierul Ilie Bolojan a declarat că proiectul de reformă a pensiilor magistraților, respins recent de Curtea Constituțională, nu reprezintă o simplă corecție formală, ci o măsură structurată, menită să aducă echilibru și sustenabilitate sistemului.

„Nu pot explica în 2-3 cuvinte, dar cred că din reacțiile pe care le-ați văzut pe perioada discuțiilor premergătoare angajării răspunderii, v-ați dat seama că acest proiect nu mimează corecțiile, ci este unul de fond, pentru că altfel nu ai aceste reacții. Tot ce am făcut a fost de bună credință și am căutat să respectăm toate cutumele anterioare”, a spus Bolojan la Antena 3.

Despre avizul CSM

Premierul a explicat că, din punct de vedere procedural, cinci din nouă judecători ai CCR au considerat că Guvernul nu a cerut un aviz consultativ de la Consiliul Superior al Magistraturii înainte de adoptarea proiectului.

Bolojan a precizat că ministerele implicate au transmis din timp documentația relevantă către CSM, ICCJ și Parchetul General, dar nu au primit răspuns în perioada premergătoare angajării răspunderii.

„Am declanșat procedura standard și la distanță de 2 zile am solicitat avizul CSM. O perioadă de 9-10 zile, până la angajarea răspunderii, nu am avut nicun răspuns”, a declarat premierul.

El a adăugat că, în trecut, CCR nu a impus termene exacte pentru avizele consultative și că, în cazul de față, patru judecători au considerat că Guvernul a respectat un timp rezonabil.

Ilie Bolojan: „În toată Europa magistrații ies la vârsta standard de pensionare, unii peste 65 de ani”

Premierul a atras atenția asupra percepției publice privind pensiile magistraților și a menționat că în România acestea sunt mult mai mari și acordate mult mai devreme decât în alte state europene:

„În toată Europa magistrații ies la vârsta standard de pensionare, unii peste 65 de ani. E o aberație ca la noi să iasă la 48-50 de ani. La această vârstă ajungi la maturitatea profesională în orice meserie și este nesustenabil financiar. Gândiți-vă că 25 de ani, mai mult decât lucrează, primește pensie.”

El a mai spus că pensiile judecătorilor din România depășesc pragul de 70% din venitul mediu al ultimilor ani, spre deosebire de alte țări europene, unde media este de 55-58%.

Necesitatea unei legi de salarizare și a corectării inechităților

Bolojan a explicat că proiectul privind pensiile magistraților face parte dintr-un efort mai larg de corectare a inechităților în sistemul public, inclusiv pentru Ministerul Afacerilor Interne:

„Ce s-a întâmplat în această zonă a fost strigător la cer, cu peste 20.000 de procese în care s-au câștigat drepturi salariale de peste 2 miliarde de euro. Este nevoie de o lege de salarizare care să stabilizeze lucrurile. Acest proiect era un cap de pod. Dacă nu corectăm asta, nu ai legitimitate să te duci în alte zone.”

Premierul a mai declarat că vârsta de pensionare trebuie să reflecte riscul și natura muncii: „La MAI, pensionările sunt în jur de 50 de ani. Dar aici avem oameni în pază. Una e să fii în brigada de intervenție și riști să ți se spargă capul, alta e să stai în pază, unde poți să stai până la 65 de ani.”

„Imediat după motivarea CCR trebuie adoptat rapid proiectul”

Bolojan a anunțat că Guvernul va respecta termenul stabilit de Curtea Constituțională pentru adoptarea proiectului și a subliniat importanța adoptării rapide după motivarea deciziei:

„Imediat după motivarea CCR trebuie adoptat rapid proiectul. Noi nu putem colecta mai mulți bani decât banii pe care îi produc oamenii din țară. Oricine va fi la guvernare, dacă nu însănătoșește economia, nu are cum să rezolve problemele țării. „Eu negociez orice, dar nu pot să trădez această societate, să-mi bat joc de omul care merge de dimineață până seara la serviciu și în sistemul privat. Nu ține de un premier, ci interesează societatea românească.”

