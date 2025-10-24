Ilie Bolojan: Eu pot să plec mâine. Dar să mi se spună care sunt soluţiile geniale pentru deficitul bugetar

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi seara, la Antena 3 CNN, că poate să plece oricând din funcția sa, dar a precizat că înainte de a lua o astfel de decizie vrea să-i fie prezentate „soluțiile geniale” prin care deficitul bugetar poate fi corectat.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că este dispus să renunțe oricând la funcția sa, însă a cerut clarificări privind metodele prin care deficitul bugetar ar putea fi corectat fără a afecta angajații. El a explicat că, în administrația locală din România, cheltuielile de personal reprezintă între 60 și 90% din buget, ceea ce face aproape imposibilă reducerea altor cheltuieli semnificative.

„Eu pot să plec mâine. Dar să mi se spună care sunt soluţiile geniale care corectează aceste lucruri şi nu deranjează pe nimeni”, a declarat premierul.

Bolojan a menționat că, dacă reducerile nu ating personalul, singurele opțiuni rămase sunt cheltuieli minore, precum încălzirea școlilor sau iluminatul public.

Premierul a afirmat că unele primării locale au prea mulți angajați, chiar dacă administrează comunități de mărimi similare. El a dat exemplul a două primării alăturate cu aproximativ același număr de locuitori, una cu 15 angajați și alta cu 25, explicând că performanța lor este similară, ceea ce demonstrează că angajarea suplimentară nu aduce beneficii reale.

Bolojan a subliniat că primăriile care depind excesiv de bugetul de stat și trimit memorii constante pentru finanțări suplimentare trebuie să-și reducă personalul. „Altfel, se minează și ne batem pur și simplu joc de români”, a spus premierul, atrăgând atenția asupra riscului cheltuirii resurselor financiare pe care România nu le are și pe care trebuie să le împrumute.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că va insista pe reducerea cheltuielilor administrative și în administrația centrală, subliniind că orice partid care consideră că Guvernul nu-și îndeplinește obligațiile poate depune moțiuni de cenzură și forma majorități parlamentare, inclusiv cu sprijinul AUR, pentru a forța plecarea executivului.

Bolojan a atras atenția asupra declarațiilor contradictorii din interiorul coaliției de guvernare, explicând că acestea afectează încrederea cetățenilor.