Un primar și-a mărit substanțial salariul, deși instituția are datorii de 1,5 milioane de euro la stat

În comuna Nadeș din județul Mureș, primarul și-a mărit salariul cu 2.300 de lei într-un an, în timp ce primăria pe care o conduce are datorii de peste 8,5 milioane de lei către Fisc. Comuna are doar 2.400 de locuitori, dar aproximativ 50 de angajați la primărie, potrivit Newsweek România.

În județul Mureș, primăria comunei Nadeș figurează cu datorii către ANAF în valoare de 8,57 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 1,5 milioane de euro, potrivit datelor publicate la sfârșitul lunii august. Suma plasează localitatea printre administrațiile locale cu cele mai mari datorii din România.

Deși are doar 2.400 de locuitori, comuna Nadeș are aproximativ 50 de angajați în administrație. Potrivit ultimei actualizări realizate în 2020, instituția are 48 de posturi disponibile. Din acestea, în afară de primar, zece sunt funcții de execuție și 29 de angajați cu statut de personal contractual, la care se adaugă nouă posturi vacante.

Angajații primăriei Nadeș beneficiază de sporuri consistente de 50% în plus la salariu pentru cei care lucrează cu fonduri europene și un spor de 10% pentru activitățile de control financiar.

Primarul localității, Sînpetean Alexandru Grigore, și-a majorat venitul net lunar cu 2.300 de lei într-un singur an. Conform declarației de avere din 2024, edilul a încasat 9.300 de lei lunar, față de 7.000 de lei în anul precedent. Diferența de venit a primarului apare într-o perioadă în care primăria se confruntă cu datorii considerabile către stat.

În timp ce instituția are obligații fiscale restante de peste 8,5 milioane de lei, structura de personal și nivelul veniturilor salariale rămân neschimbate sau chiar cresc.

La nivel național, potrivit datelor realizate de ANAF, suma totală a datoriilor fiscale restante ale instituțiilor și autorităților publice din România depășește 582 de milioane de lei.