Data şi calendarul alegerilor parţiale, în ședința de Guvern. Alte proiecte

Guvernul urmează să aprobe în şedinţa de joi proiectul de hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primarul general al Capitalei, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău şi pentru primari în unele circumscripţii electorale.

Printre cele mai importante decizii se numără aprobarea datei alegerilor locale parțiale pentru funcțiile de primar general al municipiului București, președinte al Consiliului Județean Buzău și primari în anumite circumscripții electorale. Aceste alegeri urmează să se desfășoare pe 7 decembrie 2025.

Pe lângă București și Buzău, alegerile parțiale vor avea loc în alte 12 circumscripții, în următoarele localități: comuna Retea (Bihor), comuna Mihai Eminescu (Botoșani), comuna Marga (Caraș-Severin), comuna Dobromir și comuna Lumina (Constanța), orașul Găești (Dâmbovița), comuna Sopot (Dolj), comuna Valea Ciorii (Ialomița), comuna Vânători (Iași), comuna Poienile de sub Munte și comuna Șieu (Maramureș) și comuna Cârța (Sibiu).

De asemenea, Guvernul va aproba calendarul acțiunilor din perioada electorală aferentă acestor alegeri. Perioada electorală va începe pe 2 noiembrie 2025, odată cu intrarea în vigoare a hotărârii, conform proiectului de act normativ.

Executivul va aproba și un proiect de hotărâre privind completarea HG nr. 178/2024, referitoare la implementarea operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit și Acvacultură. Proiectul introduce obligația de aprobare prin ordin de ministru a metodologiilor aferente programului și publicarea acestora în Monitorul Oficial, pentru a asigura transparența și respectarea legislației UE și a recomandărilor Curții de Conturi a României.

Tot în ședința de joi, Guvernul va stabili schema națională de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS). Aceasta va include alocarea gratuită și tranzacțiile pentru perioadele 2026-2030, noile valori de referință pentru instalații noi, sectorul maritim, sectorul transport rutier și clădiri, precum și utilizarea veniturilor obținute din licitații. Măsurile vizează respectarea angajamentelor României în cadrul Uniunii Europene pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Guvernul va aproba, prin proiect de hotărâre, modificarea anexei nr. 4 la HG nr. 731/2024 privind organizarea Ministerului Educației și Cercetării. Astfel, numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat va fi de 293.852, incluzând învățământul special și centrele județene/municipale de resurse și asistență educațională.

În ședința de joi va fi aprobat și un memorandum pentru negocierea și semnarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind podul rutier peste râul Prut, între localitățile Bumbăta (România) și Leova (Republica Moldova).